Peligra principal ingreso de 120 familias en Aysén: Sindicatos de Estibadores se reúnen con autoridades

Preocupación existe en los dos sindicatos de estibadores presentes en Puerto Aysén, que los integran 120 hombres y mujeres que realizan labores en los recintos portuarios de Puerto Chacabuco junto a la empresa Transmares, entidad privada que tiene programada la que sería su última operación a fines de este mes de febrero.

Debido a ello, se han realizado algunas reuniones entre los dirigentes de los gremios, autoridades regionales y provinciales, no logrando, hasta ahora, alguna medida concreta en bien los trabajadores y por ende de sus familias. Sobre el desarrollo de una última reunión efectuada este miércoles en Puerto Aysén, Georgeth Rubilar, dirigenta del sindicato de estibadores portuarios de Puerto Aysén e integrante de la confederación nacional de trabajadores portuarios.

“El día de hoy nuevamente nos juntamos con las autoridades, dada la problemática que tenemos como trabajadores, ya que el día a día nos hemos visto afectados en nuestra fuente laboral. Y ahora estamos con una problemática súper grande que es el tema de Transmares, que estaría saliendo de ruta. El último embarque sería ahora a fines de febrero, el cual estaríamos quedando sin trabajo. Entonces, nosotros hemos estado trabajando con las autoridades, buscando la solución de cómo poder conllevar esto, porque para nosotros como trabajadores es nuestra fuente laboral”.

Son alrededor de 120 trabajadores, que en su gran mayoría son el sustento de sus hogares, muchos con hijos estudiando fuera de la región. Por lo tanto, para ellos serían algo muy preocupante quedar sin trabajo y es ahí donde piden que las autoridades los apoyen, enfatiza la dirigenta. “Y esperamos que el gobierno se ponga la camiseta y nos apoye, ya que nosotros llevamos una década, una trayectoria en el puerto y ha salido muy complejo este tema, ya que del año 2015 nos hemos visto bastante afectados. Nosotros trabajamos en conjunto al sindicato de especialidades y como trabajadores somos alrededor de 100, 120 personas”.

Respecto a posibles alternativas que les hayan presentado las autoridades, Georgeth Rubilar, señala que, “las posibilidades están, pero el mecanismo de cómo conllevar o cómo poder llegar a una subvención, esa ha sido nuestra tarea principalmente, ya que, se trajo un remolcador modernizado, el cual está cobrando una infinidad, que es muy difícil para una empresa que ha bajado el volumen de carga significativamente poder mantenerse acá en la región. Y como vuelvo a reiterar, ha bajado considerablemente el trabajo y por lo mismo nosotros le exigimos al gobierno que tiene que hacerse cargo de nosotros como trabajadores”.

En cuanto al trabajo con las nuevas autoridades que asumen el 11 de marzo próximo, la dirigenta señala que ojalá esto ocurra lo antes posible. “Nosotros esperamos que el nuevo gobierno también tome este asunto ya que nosotros como puerto es el puerto principal y toda la gran mayoría de carga sale por ese puerto. Entonces, nosotros le pedimos a las autoridades que están iniciando de que puedan apoyar, ya que, esta es nuestra fuente laboral”.

Rubilar, explica también la gran importancia de la empresa que dejaría de operar a fines de mes. “La empresa Transmares es la que transporta carga en contenedores, el cual reparte para todas las empresas pesqueras y también trae abastecimiento para Coyhaique, Sodimac. También ahora se está iniciando el embarque de concentrado de plomo, que también depende de contenedores. Así es que, sería una problemática gigante de que se vaya Transmares ya que nosotros en un tiempo específico se hace una temporada de lo que es pesca Chile, la que trabaja con contenedores, con rifer, porque trae pesca directamente para exportación. Es lo mismo que Friosur, que también ocupa contenedores. Entonces es algo muy complejo lo que está pasando”.

La dirigenta, Georgeth Rubilar, no pudo dejar de hacer un llamado a la industria salmonera y los instó a “ponerse la camiseta” y vean que pueden aportar. “Le pedimos que las empresas salmoneras pudieran empezar a entregar su producto acá en la zona, si al final de cuentas todo el producto salmonero está acá en la región de Aysén y nosotros como trabajadores portuarios siempre lo hemos apoyado. Entonces, también queremos que se pongan la camiseta, miren lo que pueden aportar como salmoneros a nuestra región”.

Por su parte, al concluir la reunión, el Seremi de Economía, Felipe Rojas, manifestó.

“Esta es la tercera reunión que tenemos con ellos donde hemos abordado problemáticas que tienen que ver con largo plazo para que de alguna manera se resuelvan ciertas situaciones que estamos conversando con ellos. Pero también hemos abordado ciertos problemas que son de corto plazo, particularmente lo asociado a temas sociales y sobre su situación laboral. Ha sido una conversación franca y clara en términos de que las soluciones tienen que ser jurídicamente responsable y que de alguna manera la hemos ido revisando. Hay algunas que no han sido factibles, que por lo tanto nosotros ya hemos descartado esas opciones y hemos abordado otros problemas junto con ellos”.