Por votación unánime: Mauricio Ortega se mantendrá en prisión tras exitosa intervención del SernamEG

La Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, decidió

en votación unánime rechazar la solicitud de Mauricio Ortega para obtener el

beneficio. Esto luego de que la Corte Suprema ordenara su reingreso al Centro

Penitenciario de Aysén y la realización de una nueva sesión para revisar su solicitud.

En este sentido, la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana,

sostuvo “valoramos la decisión de la Comisión y destacamos que, en esta oportunidad,

la víctima haya sido debidamente notificada y escuchada, conforme a lo establecido en

la normativa vigente. Tal como hemos señalado, nuestra prioridad es y seguirá siendo

la seguridad y protección de Nabila Rifo y su familia”.

Por su parte, la Directora Nacional del SernamEG, Priscilla Carrasco, además de

valorar la decisión, señaló que “tal como lo hemos hecho todos estos años, a través de

los equipos regionales del Ministerio y del Servicio, continuaremos apoyando a la

víctima y su familia, acompañándola y velando por sus derechos, tal cual lo hacemos

con todas las mujeres que lo requieran”.

El Servicio presentó en octubre un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de

Coyhaique para resguardar la seguridad de la víctima y dejar sin efecto la decisión de

la Comisión de Libertad Condicional que había otorgado el beneficio, el cual no

consideraba el informe desfavorable elaborado por Gendarmería de Chile,

evidenciando la existencia de condiciones que no garantizan la seguridad de la

víctima.

Es importante destacar que a través de los equipos regionales del Ministerio de la

Mujer y la Equidad de Género y del SernamEG, se ha mantenido un acompañamiento

permanente a la víctima y su familia desde 2022, entregando apoyos sociales y

realizando diversas gestiones para proteger su bienestar, incluso más allá del término

de la causa judicial.

Finalmente, cabe recordar que, en 2017, la Corte Suprema revisó el caso y decidió

recalificar el delito de femicidio frustrado como “lesiones graves gravísimas”. Por esa

razón, redujo la condena y fijó una pena de 18 años de cárcel para Mauricio Ortega,

pese a la extrema gravedad de los hechos.