Por votación unánime: Mauricio Ortega se mantendrá en prisión tras exitosa intervención del SernamEG

La Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, decidió
en votación unánime rechazar la solicitud de Mauricio Ortega para obtener el
beneficio. Esto luego de que la Corte Suprema ordenara su reingreso al Centro
Penitenciario de Aysén y la realización de una nueva sesión para revisar su solicitud.
En este sentido, la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana,
sostuvo “valoramos la decisión de la Comisión y destacamos que, en esta oportunidad,
la víctima haya sido debidamente notificada y escuchada, conforme a lo establecido en
la normativa vigente. Tal como hemos señalado, nuestra prioridad es y seguirá siendo
la seguridad y protección de Nabila Rifo y su familia”.
Por su parte, la Directora Nacional del SernamEG, Priscilla Carrasco, además de
valorar la decisión, señaló que “tal como lo hemos hecho todos estos años, a través de
los equipos regionales del Ministerio y del Servicio, continuaremos apoyando a la
víctima y su familia, acompañándola y velando por sus derechos, tal cual lo hacemos
con todas las mujeres que lo requieran”.
El Servicio presentó en octubre un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de
Coyhaique para resguardar la seguridad de la víctima y dejar sin efecto la decisión de
la Comisión de Libertad Condicional que había otorgado el beneficio, el cual no
consideraba el informe desfavorable elaborado por Gendarmería de Chile,
evidenciando la existencia de condiciones que no garantizan la seguridad de la
víctima.
Es importante destacar que a través de los equipos regionales del Ministerio de la
Mujer y la Equidad de Género y del SernamEG, se ha mantenido un acompañamiento
permanente a la víctima y su familia desde 2022, entregando apoyos sociales y
realizando diversas gestiones para proteger su bienestar, incluso más allá del término
de la causa judicial.
Finalmente, cabe recordar que, en 2017, la Corte Suprema revisó el caso y decidió
recalificar el delito de femicidio frustrado como “lesiones graves gravísimas”. Por esa
razón, redujo la condena y fijó una pena de 18 años de cárcel para Mauricio Ortega,
pese a la extrema gravedad de los hechos.
Por votación unánime: Mauricio Ortega se mantendrá en prisión tras exitosa intervención del SernamEG
La Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, decidió
Camino a Lago Riesco S/N
direccion@canal11aysen.cl
+56 9 9869 1660
Puerto Aysén
©Canal 11 Aysén 2022
Desarrollado por Gfiguerola