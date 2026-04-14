Presidenta de UCAM asegura que ni la Municipalidad ni la Delegación han dado respuesta por entrega de leña

Es un apoyo fundamental para muchos adultos mayores, que

esperan llegue antes de que comience el invierno, porque ya el

metro de leña en Puerto Aysén alcanza los $70 mil pesos,

sumado al alza de los combustibles, se hace insostenible para

muchas personas que intentan sobrevivir con sus bajísimas

pensiones.

Esperanzados en un pequeño alivio se encuentran quienes integran la

Unión Comunal del Adulto Mayor en Puerto Aysén, ya que, en esta

época debiera comenzar la entrega de leña que produce Conaf, que es

financiada por el Gobierno Regional y este año aún no se define quien

la hará llegar a la vivienda de las personas mayores, si es Municipio u

otro organismo público.

Esta incertidumbre tiene muy preocupadas a las dirigentas de cada

organización y en particular a la presidenta de la Unión Comunal del

Adulto Mayor (UCAM) de la comuna de Aysén, Rosa Navarro.

“Hasta el momento cero comunicaciones con las autoridades que

corresponde. Yo hace más o menos 20 días fui a hablar con la señora

Mónica, la asistente social del Dideco, la cual me dijo que no había

ninguna información y que en cuanto tenga una información me iba a

llamar. He tratado de ubicar en otros lados las informaciones, pero, no

pasa nada. El motivo supuestamente es porque cambiaron de

administración de CONAF y mientras no se arregle eso y el gobierno

regional haga el convenio, porque el gobierno regional ahora pasa la

plata para contratar los PMU para bajar la leña que están en los

cerros”.

La entrega de leña fue un beneficio conseguido por dos históricas

dirigentas Justina Yáñez y Adriana Contreras de Aysén y Coyhaique

respectivamente. “Por experiencia ya de muchísimos años que este

beneficio de la leña de pino, fue conseguido por las dirigentas sociales

en aquel entonces la señora Justina Yáñez como presidente de la

Unión Comunal de Aysén y la señora Adriana Contreras de la Unión

Comunal de Coyhaique, conversaron con CONAF y se pudo llegar a

este beneficio”, agrega la dirigenta.

Rosa Navarro, llamó a las autoridades a dejar de ilusionar a los adultos

mayores con el beneficio de la entrega de leña, “pero todos los años la

misma historia, ilusionando a los adultos mayores, porque si no es uno

es otro y el cuento, estamos como Pedrito y el lobo, que lo va a

entregar la muni, que lo va a entregar la delegación y pasa el año.

Porque hay algunos clubes de adultos mayores que en diciembre

recién reciben esos 2 metros de leña, pero se cansan de andar

caminando y preguntando”.

Navarro, insistió en el llamado a quienes corresponda agilizar la

entrega de leña a que lo haga, porque cada día que pasa todo se

vuelve más caro y la calefacción es algo muy importante para los

adultos mayores.

“Un llamado a las autoridades, a quien corresponda, que ya está

bueno que paren la oreja porque ellos a lo mejor tienen un buen

sueldo, pero el común de la gente no. Y acá en Aysén se ve que

estamos todos calladitos y de aquí a unos 15 días más, yo creo que va

a apretar más fuerte el zapato. Así que hacerle un llamado de

conciencia por este tema de leña que, por favor, se apresuren y vean

porque se supone que las platas están para hacer esto”.

La presidenta de la Unión Comunal del Adulto Mayor en Aysén, Rosa

Navarro, lamentó que no exista una respuesta clara y con la urgencia

que se requiere ni del Municipio ni de la Delegación Provincial,

considerando además que, este es un beneficio para los mayores de la

comuna, pero también de Coyhaique.