Presidenta de UCAM asegura que ni la Municipalidad ni la Delegación han dado respuesta por entrega de leña

Es un apoyo fundamental para muchos adultos mayores, que
esperan llegue antes de que comience el invierno, porque ya el
metro de leña en Puerto Aysén alcanza los $70 mil pesos,
sumado al alza de los combustibles, se hace insostenible para
muchas personas que intentan sobrevivir con sus bajísimas
pensiones.
Esperanzados en un pequeño alivio se encuentran quienes integran la
Unión Comunal del Adulto Mayor en Puerto Aysén, ya que, en esta
época debiera comenzar la entrega de leña que produce Conaf, que es
financiada por el Gobierno Regional y este año aún no se define quien
la hará llegar a la vivienda de las personas mayores, si es Municipio u
otro organismo público.
Esta incertidumbre tiene muy preocupadas a las dirigentas de cada
organización y en particular a la presidenta de la Unión Comunal del
Adulto Mayor (UCAM) de la comuna de Aysén, Rosa Navarro.
“Hasta el momento cero comunicaciones con las autoridades que
corresponde. Yo hace más o menos 20 días fui a hablar con la señora
Mónica, la asistente social del Dideco, la cual me dijo que no había
ninguna información y que en cuanto tenga una información me iba a
llamar. He tratado de ubicar en otros lados las informaciones, pero, no
pasa nada. El motivo supuestamente es porque cambiaron de
administración de CONAF y mientras no se arregle eso y el gobierno
regional haga el convenio, porque el gobierno regional ahora pasa la
plata para contratar los PMU para bajar la leña que están en los
cerros”.
La entrega de leña fue un beneficio conseguido por dos históricas
dirigentas Justina Yáñez y Adriana Contreras de Aysén y Coyhaique
respectivamente. “Por experiencia ya de muchísimos años que este
beneficio de la leña de pino, fue conseguido por las dirigentas sociales
en aquel entonces la señora Justina Yáñez como presidente de la
Unión Comunal de Aysén y la señora Adriana Contreras de la Unión
Comunal de Coyhaique, conversaron con CONAF y se pudo llegar a
este beneficio”, agrega la dirigenta.
Rosa Navarro, llamó a las autoridades a dejar de ilusionar a los adultos
mayores con el beneficio de la entrega de leña, “pero todos los años la
misma historia, ilusionando a los adultos mayores, porque si no es uno
es otro y el cuento, estamos como Pedrito y el lobo, que lo va a
entregar la muni, que lo va a entregar la delegación y pasa el año.
Porque hay algunos clubes de adultos mayores que en diciembre
recién reciben esos 2 metros de leña, pero se cansan de andar
caminando y preguntando”.
Navarro, insistió en el llamado a quienes corresponda agilizar la
entrega de leña a que lo haga, porque cada día que pasa todo se
vuelve más caro y la calefacción es algo muy importante para los
adultos mayores.
“Un llamado a las autoridades, a quien corresponda, que ya está
bueno que paren la oreja porque ellos a lo mejor tienen un buen
sueldo, pero el común de la gente no. Y acá en Aysén se ve que
estamos todos calladitos y de aquí a unos 15 días más, yo creo que va
a apretar más fuerte el zapato. Así que hacerle un llamado de
conciencia por este tema de leña que, por favor, se apresuren y vean
porque se supone que las platas están para hacer esto”.
La presidenta de la Unión Comunal del Adulto Mayor en Aysén, Rosa
Navarro, lamentó que no exista una respuesta clara y con la urgencia
que se requiere ni del Municipio ni de la Delegación Provincial,
considerando además que, este es un beneficio para los mayores de la
comuna, pero también de Coyhaique.