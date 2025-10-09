Presidente de Emporcha encabezará la Asociación de Puertos de la Zona Sur Austral

Las claves de la organización son fortalecer la estructura de la Asociación y avanzar en temas de cumplimiento normativo, gestión operativa y transformación digital

El presidente del directorio de la Empresa Portuaria Chacabuco (Emporcha), Enrique Runin, fue electo presidente de la Asociación de Puertos de la Zona Sur Austral de la Patagonia Chilena, instancia que reúne a los puertos de Chacabuco, Austral (Punta Arenas) y Puerto Montt.

Esta organización fue creada en 2023 por los presidentes de los 3 puertos públicos de las regiones más australes del país, con el objetivo de compartir buenas prácticas, coordinar actividades y fomentar el desarrollo del sector portuario en esta zona del país, integrando a las regiones de Magallanes, Aysén y Los Lagos como parte de una estrategia de conectividad única.

Runin aseguró estar “muy agradecido de mis colegas de Empresa Portuaria Puerto Montt y Austral”, destacando que, en sus 2 años, “esta organización ha permitido realizar algunas acciones de coordinación, siempre con el foco en los servicios a nuestros clientes, a los habitantes de nuestras 3 regiones, que tanto requieren de servicios portuarios eficientes y a la medida de sus necesidades”.

El directivo recordó que los tres puertos tienen desafíos comunes. “Compartimos un territorio que es bastante similar y además algunos sectores productivos comunes como el sector acuícola, el sector ganadero, el naviero, el sector turismo en general. Nuestra idea es seguir trabajando en forma conjunta, unida, tratando de fortalecer nuestras capacidades, compartir conocimientos y seguir aportando el desarrollo de toda la macrozona sur austral”.

Añadió que se busca enfatizar por el siguiente periodo de dos años algunas materias que están en desarrollo y también impulsar nuevas iniciativas, “en contacto siempre directo con las autoridades regionales, con los distintos gremios y sectores productivos de la zona sur austral para poder identificar aquello que sea necesario ir perfeccionando, mejorando y creando nuevas facilidades (…) Estamos muy conformes con lo que hemos hecho hasta ahora, no obstante, tenemos muchos desafíos y creemos que podemos seguir aportando como asociación al desarrollo de nuestra zona”.

El gobernador regional de Aysén, Marcelo Santana, celebró la designación del titular de Emporcha en la presidencia del ente. “Es muy importante, toda vez que nuestra región presenta condiciones especiales para el desarrollo de algunas actividades económicas. Por ejemplo, hoy día Chile acaba de ser premiado por el turismo de crucero. Estar bien conectado a través de los puertos, equiparar los costos también de cabotaje, permiten el desarrollo de la actividad productiva”.

Julián Goñi, presidente de Empormontt, quién afirmó estar satisfecho con lo realizado durante los dos años de su gestión y que tuvo como misión "fortalecer la estructura de la Asociación y avanzar en temas de cumplimiento normativo, gestión operativa y transformación digital. También incorporamos nuevas tecnologías en las rampas para mejorar los servicios y desarrolló una estrategia conjunta para potenciar el turismo de cruceros, la conectividad y la productividad de la zona austral."

En su mensaje de traspaso, Goñi le deseo éxito a Runin y destacó la importancia de “continuar fortaleciendo la coordinación y el trabajo conjunto entre las empresas portuarias, con una visión mancomunada que permita seguir mejorando los servicios, la conectividad y el desarrollo territorial del extremo sur de Chile”.