Puente Ibáñez: Tránsito para todo tipo de vehículo con restricción de tonelaje

La tarde de este lunes, se realizó una nueva reunión para actualizar las

medidas preventivas para el tránsito por el puente Ibáñez, encuentro

que fue dirigido por el delegado presidencial provincial de Aysén

Rodrigo Moreno y donde estuvieron presentes el alcalde Luis Martínez,

el director regional de Vialidad Renzo Sanders, el mayor de

Carabineros Patricio Parada, la jefa de la dirección de tránsito del

municipio Mabel Velásquez y un representante de la Seremi de

Transportes.

En la oportunidad se definió que, se mantendrá el transito vehículo por

una sola vía del puente para todo móvil menor a 5 toneladas, ya sea

de la locomoción publica o particulares.

Se fijó control vehicular por personal de Carabineros, sobre todo en

horas punta. Restricciones que serán actualizadas el próximo 16 de

febrero, con la idea de anticiparse a como se enfrentará el tránsito por

el puente Ibáñez previo al inicio del año escolar.

“Acabamos de terminar una reunión de evaluación con respecto al

comportamiento que ha tenido el tránsito del puente Ibáñez. Cosas

puntuales, se termina la resolución que se había tomado para

transporte público y o distintos transportes de servicio. Eso queda

hasta el día viernes y hoy día se levanta, por lo tanto, la restricción

solo queda para vehículos mayores de 5 toneladas de peso y queda

abierto a todo tránsito y a todo vehículo. Vamos a mantener una

fiscalización de carabineros durante las horas punta, pero todos

sabemos que el flujo vehicular en esta época estival debiera bajar

notablemente. Vamos a tener una nueva reunión de evaluación porque

tenemos que ir viendo el comportamiento de del flujo vehicular, así

que la vamos a tener para el día 16 de febrero. No obstante, los

equipos siguen trabajando y viendo cómo se va comportando la

situación en el día a día”, manifestó el delegado Rodrigo Moreno.

Desde el municipio de Aysén, el alcalde Luis Martínez, dijo que están

trabajando para implementar diversas acciones en beneficio de la

comunidad.

“La preocupación de nuestro municipio, si bien es cierto, hoy día pasó

la emergencia misma en cuanto al tránsito, ya la contingencia está

bastante abordada, pero nos preocupa marzo, el tiempo malo, cómo

vamos a hacer con nuestros vecinos que se tienen que trasladar de un

lugar a otro. Tenemos medidas que vamos a anunciar desde el

municipio en algún minuto, cómo vamos a atender en la ribera sur y

cómo vamos a ir mejorando. Esto no es una solución que vaya a estar

antes de los 2 años, así es que yo creo que tenemos que prepararnos

para trabajar y para que podamos estar lo más mancomunado posible.

Así que yo espero que esto siga y que puedan transitar tanto

particulares como taxis y todos a la vez haciendo los respetos que

corresponden a cada una de las personas”.

Por su parte, el director regional de Vialidad, Renzo Sanders, estuvo en

la reunión para dar cuenta de los avances en lo administrativo que ha

tenido la iniciativa de emergencia, que permitirá reparar el tensor

dañado en el lado sur de puente. “Confirmar que debiéramos tener el

decreto totalmente tramitado, el decreto de emergencia en el mes de

enero, para que en el mes de febrero poder hacer la licitación privada

y dar inicio después ya a la obra. Hay una empresa interesada, por eso

es una licitación privada, en los cuales finalmente el ministerio hace

una invitación a las empresas para que puedan participar. Como

emergencia hay recursos disponibles, así que no es un problema para

nosotros”.