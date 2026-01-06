Puente Ibáñez: Tránsito para todo tipo de vehículo con restricción de tonelaje

La tarde de este lunes, se realizó una nueva reunión para actualizar las
medidas preventivas para el tránsito por el puente Ibáñez, encuentro
que fue dirigido por el delegado presidencial provincial de Aysén
Rodrigo Moreno y donde estuvieron presentes el alcalde Luis Martínez,
el director regional de Vialidad Renzo Sanders, el mayor de
Carabineros Patricio Parada, la jefa de la dirección de tránsito del
municipio Mabel Velásquez y un representante de la Seremi de
Transportes.
En la oportunidad se definió que, se mantendrá el transito vehículo por
una sola vía del puente para todo móvil menor a 5 toneladas, ya sea
de la locomoción publica o particulares.
Se fijó control vehicular por personal de Carabineros, sobre todo en
horas punta. Restricciones que serán actualizadas el próximo 16 de
febrero, con la idea de anticiparse a como se enfrentará el tránsito por
el puente Ibáñez previo al inicio del año escolar.
“Acabamos de terminar una reunión de evaluación con respecto al
comportamiento que ha tenido el tránsito del puente Ibáñez. Cosas
puntuales, se termina la resolución que se había tomado para
transporte público y o distintos transportes de servicio. Eso queda
hasta el día viernes y hoy día se levanta, por lo tanto, la restricción
solo queda para vehículos mayores de 5 toneladas de peso y queda
abierto a todo tránsito y a todo vehículo. Vamos a mantener una
fiscalización de carabineros durante las horas punta, pero todos
sabemos que el flujo vehicular en esta época estival debiera bajar
notablemente. Vamos a tener una nueva reunión de evaluación porque
tenemos que ir viendo el comportamiento de del flujo vehicular, así
que la vamos a tener para el día 16 de febrero. No obstante, los
equipos siguen trabajando y viendo cómo se va comportando la
situación en el día a día”, manifestó el delegado Rodrigo Moreno.
Desde el municipio de Aysén, el alcalde Luis Martínez, dijo que están
trabajando para implementar diversas acciones en beneficio de la
comunidad.
“La preocupación de nuestro municipio, si bien es cierto, hoy día pasó
la emergencia misma en cuanto al tránsito, ya la contingencia está
bastante abordada, pero nos preocupa marzo, el tiempo malo, cómo
vamos a hacer con nuestros vecinos que se tienen que trasladar de un
lugar a otro. Tenemos medidas que vamos a anunciar desde el
municipio en algún minuto, cómo vamos a atender en la ribera sur y
cómo vamos a ir mejorando. Esto no es una solución que vaya a estar
antes de los 2 años, así es que yo creo que tenemos que prepararnos
para trabajar y para que podamos estar lo más mancomunado posible.
Así que yo espero que esto siga y que puedan transitar tanto
particulares como taxis y todos a la vez haciendo los respetos que
corresponden a cada una de las personas”.
Por su parte, el director regional de Vialidad, Renzo Sanders, estuvo en
la reunión para dar cuenta de los avances en lo administrativo que ha
tenido la iniciativa de emergencia, que permitirá reparar el tensor
dañado en el lado sur de puente. “Confirmar que debiéramos tener el
decreto totalmente tramitado, el decreto de emergencia en el mes de
enero, para que en el mes de febrero poder hacer la licitación privada
y dar inicio después ya a la obra. Hay una empresa interesada, por eso
es una licitación privada, en los cuales finalmente el ministerio hace
una invitación a las empresas para que puedan participar. Como
emergencia hay recursos disponibles, así que no es un problema para
nosotros”.