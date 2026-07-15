Puerto Aysén: Condenan a una sumatoria de 11 años de presidio a imputado por violación y lesiones

Tras una acusación sostenida por la Fiscalía Local de Puerto Aysén, el Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal resolvió condenar a un imputado de 37 años como autor de los delitos de violación y lesiones menos graves, donde la víctima es la expareja del ahora sentenciado. Las diligencias de este caso fueron efectuadas por funcionarios de la SIP y Labocar de Carabineros, sumado a pericias realizadas por la Unidad de Víctimas de Violencia Sexual del Hospital Regional.

En principio, el imputado había acusado por los delitos de secuestro y lesiones menos graves, por hechos ocurridos en enero del año 2025.

Sobre este caso, el Fiscal Jefe de Puerto Aysén, Pedro Poblete Viejo, explicó que “El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Coyhaique dio a conocer el fallo condenatorio en perjuicio del imputado, respecto de hechos acaecidos en Puerto Aysén el día 23 de enero del año 2025, por los cuales la Fiscalía formuló acusación por los delitos de secuestro calificado y de lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar”.

El Tribunal, añadió el persecutor penal, “con el mérito de la prueba rendida, condenó en definitiva al imputado como autor de un delito de violación y también como autor del delito de lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar, disponiendo dos penas, cada una de nueve años por el delito de violación y dos años por el delito de lesiones menos graves, además de las acciones legales”.

El Fiscal Poblete comentó que las penas “deberán ser cumplidas de manera íntegra y efectiva por parte del imputado en dependencias del Centro de Detención Preventiva de esta ciudad”.

En el marco de esta investigación, la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía Regional, URAVIT, efectuó acciones de protección y apoyo durante todo el proceso de investigación.