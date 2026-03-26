“¿QUÉ PASARÁ CON LAS LOCALIDADES MÁS AISLADAS COMO TORTEL U O’HIGGINS?”: SENADORA ORDENES MANIFESTÓ PREOCUPACIÓN ANTE SUBIDA DE COMBUSTIBLES

La representante aysenina en el Senado de la República, Ximena Ordenes Neira,

se mostró preocupada por las consecuencias que el anuncio de alzas en los

combustibles y de ajustes al Mecanismo de Estabilización de Precios de los

Combustibles -MEPCO- tendría en la región. Ordenes señaló que “este tipo de

decisiones, lejos de proteger a las y los ayseninos, profundiza las brechas

territoriales y golpea con más fuerza a quienes ya asumimos el costo de vivir en

una región aislada”.

Pasadas las nueve de la noche de este lunes 23 de marzo el ministro de

Hacienda, Jorge Quiroz, anunció los ajustes al MEPCO a través de decreto

presidencial, evitando que esta medida sea discutida en el Congreso Nacional.

Junto con esto, el titular de la cartera anunció una serie de medidas paliativas que

buscan matizar el brusco impacto que producirá esta importante alza en los

combustibles, iniciativas que si se enviarán al legislativo para su discusión.

La senadora Ximena Ordenes señaló que “es sumamente preocupante lo que está

ocurriendo con el precio de los combustibles”. La legisladora alertó que “el anuncio

que ha realizado el Gobierno, sobre los ajustes por decreto del MEPCO provocará

un alza significativa de los combustibles en Aysén. En la práctica, esto implica, por

ejemplo, que la gasolina de 93 octanos en la ciudad de Coyhaique pasa

aproximadamente de 1200 a 1600 pesos”.

“En el caso del Diesel, que está al alrededor de los 1.000 pesos, va a pasar a

1.600, solo en la ciudad de Coyhaique. La pregunta es ¿qué pasa en las

localidades más aisladas como Tortel u O’Higgins?”, cuestionó la representante de

Aysén, insistiendo en que “el MEPCO es un mecanismo que durante años ha

permitido amortiguar las alzas en los precios de los combustibles, evitando

castigar el bolsillo de los usuarios”.