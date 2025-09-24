RADICALES RECHAZAN ACTUAR DE JORGE CALDERÓN

A través de una declaración pública la colectividad lamentó que quien hace pocas

semanas se jactara de su militancia hoy decida apoyar a una candidatura que compite con

el Partido Radical.

Aysén.- Consternados y molestos reaccionaron los y las integrantes de la directiva del Partido

Radical (PR) Región de Aysén ante lo que calificaron como “una falta de disciplina pero sobre todo

de lealtad” de Jorge Calderón, quien luego de haber sufrido la derrota electoral en la Comuna de

Cochrane y no ser priorizado como carta parlamentaria frente a Luperciano Muñoz “por primera

vez debe apoyar a otro adherente de nuestro partido que no es él, Calderón Núñez apoya la

candidatura de otro partido” dice la declaración pública.

Brain Cadín Peralta, presidente regional del PR Aysén, explico que al igual que en cualquier otro

partido la militancia es un acto voluntario, donde se asume trabajar de forma desinteresada por

los principios y valores de esa colectividad. “Jorge Calderón a nuestro parecer demuestra lo peor

de la política, pues desde su primer año de militancia ha ostentado y disfrutado de los privilegios

de ser radical. Uno de sus primeros trabajos fue ser jefe de Gabinete, luego integró cargos de

confianza en municipios del sector como Radical, además de haber sido designado Gobernador

Provincial e incluso, Intendente Regional, candidato a diputado y dos veces a alcalde, ahora le da

la espalda al PR”.

Por otra parte, el mandatario radical destaca que Jorge Calderón, además de los cargos a los que

fue designado, hasta el día de hoy ocupaba a nivel nacional la Secretaría de Relaciones

Internacionales, representado al PR en encuentros internacionales y siendo parte del Comité

Ejecutivo Nacional. “Para muchos de nosotros ostentar esos cargos es un privilegio y honor, que

sólo se debiera comparar con la disciplina y conducta intachable como militante del Partido de

Pedro Aguirre Cerda, por lo que El Partido Radical lamenta la falta de lealtad de este militante,

partido que lo proyectó, apoyó y le dio espacios de representación durante gran parte de toda su

vida política”.

Finalmente, la directiva aseguró desconocer si es que Calderón Núñez ha renunciado al Partido

Radical, no obstante, “ante su indisciplina y falta de compromiso se pondrán los antecedentes

ante el Tribunal Disciplinario para que se tomen las medidas que correspondan, aunque

hubiéramos esperado un gesto mínimo de lealtad: que esa decisión se le informara a alguien de

nivel nacional o regional”.