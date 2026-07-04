REALIZAN JORNADA DEPORTIVA PARA PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD EN EL CCP COYHAIQUE

Se desarrollaron competencias de baby fútbol, basquetbol, tenis de mesa, además de

acondicionamiento deportivo para las mujeres.

Con una Jornada deportivo recreativa se dio el vamos al Mes de la Reinserción Social en

el Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de Coyhaique, iniciativa organizada en

conjunto entre Gendarmería de Chile, el Instituto Nacional del Deporte (IND) y la

Defensoría Penal Pública, que permitió generar actividades de las que participaron

alrededor de 85 personas privadas de libertad.

El Mes de la Reinserción Social nace con la intención de extender lo que en un comienzo

se denominó el día de la reinserción social y del trato humano a las personas privadas de

libertad, jornada que coincide en su génesis con el Día Internacional Nelson Mandela.

“Partimos con esta actividad el Mes de Reinserción Social, con un alto número de

participantes, este mes gira en torno a temas como deporte, recreación, cultura, arte y

todo aquello con lo que las personas privadas de libertad se vinculan para reinsertarse”

explicó la directora regional de Gendarmería, coronel Jessica Rivas Hernández.

Las personas privadas de libertad en el CCP de Coyhaique tuvieron la oportunidad de

participar de actividades como baby fútbol, basquetbol, tenis de mesa, truco y

acondicionamiento físico de acuerdo a la segmentación existente en el recinto penal. “Si

bien esta iniciativa no se enmarca en nuestros talleres permanentes, si representa en un

esfuerzo muy significativo de los equipos del IND, porque creemos firmemente en el

deporte como una herramienta de inclusión, de bienestar y de reinserción social” indicó el

Seremi del Deporte, Jorge Ojeda Molina.

La realización de deporte en contextos de encierro tiene especial relevancia, ayuda a

contrarrestar el estrés que ocasiona la privación de libertad, promueve estilos de vida

saludable, en definitiva, impacta positivamente en la salud física y mental de las personas.

La Seremi de Justicia y DDHH, Andrea Ponce Olivares destacó el esfuerzo conjunto de

los servicios dependientes tanto del Ministerio de Justicia y DDHH como del Ministerio del

Deporte, relevando la adhesión de las personas privadas de libertad a la actividad

“decidieron participar, entretenerse, salir de la rutina y disfrutar momentos de

compañerismo. El deporte es salud y un aporte fundamental para que las personas que

están privadas de libertad puedan desarrollarse en otros ámbitos en el día a día” agregó.

Este hito, con el que se dio el vamos al Mes de la Reinserción Social, marca una visión

institucional hacia la humanización del sistema penitenciario, y se constituye como una

muestra de dignidad hacia las personas privadas de libertad “queremos reconocerlas en

la dignidad humana que tienen, creo que es muy relevante y forman parte también de

políticas que repercuten, de manera menos directa, pero que también repercuten en los

índices de seguridad” subrayó el defensor regional, Jorge Moraga Torres.

La actividad culminó con la Ceremonia de Premiación a los ganadores de cada disciplina

en competencia: Baby Futbol, Basquetbol, Tenis de Mesa en dobles y singles, además de

la entrega de estímulos para las mujeres que participaron de actividades de

acondicionamiento físico.