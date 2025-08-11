Reclaman ausencia del gobierno y servicios públicos ante pésimas condiciones de adultos mayores

Durante el fin de semana en Puerto Aysén se conoció del extremo caso

de dos adultos mayores, quienes viven en precarias condiciones y bajo

el abandono de los servicios de Gobierno o locales que les brinden

ayuda para mejorar su calidad de vida.

Así lo evidenció, Soledad Ojeda, dirigenta de diversas organizaciones

en Puerto Aysén, quien constató las pésimas condiciones en las que

sobreviven estas dos personas de avanzada edad. “Es lamentable ver

esta situación, rabia, impotencia, son sentimientos encontrados. Tú te

preguntas ¿Dónde están las instituciones públicas?, ¿Dónde están las

leyes que protegen a nuestros adultos mayores?, ¿dónde está la gente

que tiene que estar aquí en terreno?, para ver que estas personas,

adultos mayores necesitan y merecen dignidad”.

Una larga jornada de trabajo entre algunas dirigentas, vecinos y el

apoyo de funcionarios de una institución como es Gendarmería, se

logró sacar la gran cantidad de basura, artículos en desuso y

elementos que ya se encontraban inutilizables desde la casa de los

adultos mayores. “Agradecer a Gendarmería, yo sé que no lo tendría

que decir, pero les agradezco, a la señora Fabiola, a las manos de obra

de quienes vinieron con ella, agradezco a don Alejandro Soto, al

momento que los llamamos no nos pusieron problemas, eso es lo más

lindo de todo”, añadió la dirigenta.

Soledad Ojeda, comentó también que desde hace bastante tiempo

como agrupación de emprendedoras “Palafitos de Aysén”, vienen

trabajando con casos sociales de manera silenciosa, pero que el

abandono en el que se encontraban estos dos adultos mayores las

motivó a hacerlo público. “Pero nos vimos en la obligación y hoy me

aburrí de hacerlo de manera silenciosa y esto hay que transparentarlo,

hay que darlo a conocer, porque la comunidad tiene que saber que

nosotras no solamente esto es de la boca hacia afuera, esto es real.

Nuestros vecinos viven en piso de tierra, hay uno de ellos que está

hospitalizado porque le dio un ataque al corazón, así es que,

imagínense en las que condiciones que están viviendo”.

Ojeda, reclama en contra de los servicios públicos que han

mencionado que al lugar habrían llegado asistentes sociales, “las

instituciones públicas nos dicen, vamos a enviar una asistente social,

pero de verdad y con mucha responsabilidad lo digo, no creo que haya

venido una asistente social porque no hubiese pasado esto. Estos

adultos mayores no deberían están viviendo en estas condiciones,

deberían vivir de manera más digna”.

En este trabajo en pro de los adultos mayores se ha unido también la

dirigenta de ayuda fraterna de la comunidad cristiana del Buen Pastor,

Maribel Chiguay, quien, junto a Soledad Ojeda, estuvieron llamando a

diversas autoridades para que se hagan presente o ayuden en alguna

solución para estas personas. “Llamamos y nos decían, lo vamos a ver,

el lunes, la otra semana, el otro mes, no hay, no hay, mucho papeleo.

Entonces, nos aburrimos y nos vimos en la obligación de dar a conocer

este caso social”.

Sin leña, una despensa que no tenía ni pan, viviendas en precarias

condiciones, piso de tierra en un caso, camas que ya no estaban

utilizables, un intento de baño, todo esto para personas de avanzada

edad y enfermos.

Por ello, las organizaciones sociales y vecinos se han unido para este

lunes a partir de las 08:30 horas comenzar con la recolección de

artículos de construcción, hasta lo más minino, muebles en buen

estado, camas, ropa de cama y alimentos no perecibles es lo principal.

Quien quiera colaborar puede acercarse hasta la esquina de calle Rio

Cóndor con Proyectada frente al número 171, pasaje que se encuentra

a un costado del polideportivo en la Ribera Sur de Puerto Aysén.