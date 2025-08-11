Reclaman ausencia del gobierno y servicios públicos ante pésimas condiciones de adultos mayores

Durante el fin de semana en Puerto Aysén se conoció del extremo caso
de dos adultos mayores, quienes viven en precarias condiciones y bajo
el abandono de los servicios de Gobierno o locales que les brinden
ayuda para mejorar su calidad de vida.
Así lo evidenció, Soledad Ojeda, dirigenta de diversas organizaciones
en Puerto Aysén, quien constató las pésimas condiciones en las que
sobreviven estas dos personas de avanzada edad. “Es lamentable ver
esta situación, rabia, impotencia, son sentimientos encontrados. Tú te
preguntas ¿Dónde están las instituciones públicas?, ¿Dónde están las
leyes que protegen a nuestros adultos mayores?, ¿dónde está la gente
que tiene que estar aquí en terreno?, para ver que estas personas,
adultos mayores necesitan y merecen dignidad”.
Una larga jornada de trabajo entre algunas dirigentas, vecinos y el
apoyo de funcionarios de una institución como es Gendarmería, se
logró sacar la gran cantidad de basura, artículos en desuso y
elementos que ya se encontraban inutilizables desde la casa de los
adultos mayores. “Agradecer a Gendarmería, yo sé que no lo tendría
que decir, pero les agradezco, a la señora Fabiola, a las manos de obra
de quienes vinieron con ella, agradezco a don Alejandro Soto, al
momento que los llamamos no nos pusieron problemas, eso es lo más
lindo de todo”, añadió la dirigenta.
Soledad Ojeda, comentó también que desde hace bastante tiempo
como agrupación de emprendedoras “Palafitos de Aysén”, vienen
trabajando con casos sociales de manera silenciosa, pero que el
abandono en el que se encontraban estos dos adultos mayores las
motivó a hacerlo público. “Pero nos vimos en la obligación y hoy me
aburrí de hacerlo de manera silenciosa y esto hay que transparentarlo,
hay que darlo a conocer, porque la comunidad tiene que saber que
nosotras no solamente esto es de la boca hacia afuera, esto es real.
Nuestros vecinos viven en piso de tierra, hay uno de ellos que está
hospitalizado porque le dio un ataque al corazón, así es que,
imagínense en las que condiciones que están viviendo”.
Ojeda, reclama en contra de los servicios públicos que han
mencionado que al lugar habrían llegado asistentes sociales, “las
instituciones públicas nos dicen, vamos a enviar una asistente social,
pero de verdad y con mucha responsabilidad lo digo, no creo que haya
venido una asistente social porque no hubiese pasado esto. Estos
adultos mayores no deberían están viviendo en estas condiciones,
deberían vivir de manera más digna”.
En este trabajo en pro de los adultos mayores se ha unido también la
dirigenta de ayuda fraterna de la comunidad cristiana del Buen Pastor,
Maribel Chiguay, quien, junto a Soledad Ojeda, estuvieron llamando a
diversas autoridades para que se hagan presente o ayuden en alguna
solución para estas personas. “Llamamos y nos decían, lo vamos a ver,
el lunes, la otra semana, el otro mes, no hay, no hay, mucho papeleo.
Entonces, nos aburrimos y nos vimos en la obligación de dar a conocer
este caso social”.
Sin leña, una despensa que no tenía ni pan, viviendas en precarias
condiciones, piso de tierra en un caso, camas que ya no estaban
utilizables, un intento de baño, todo esto para personas de avanzada
edad y enfermos.
Por ello, las organizaciones sociales y vecinos se han unido para este
lunes a partir de las 08:30 horas comenzar con la recolección de
artículos de construcción, hasta lo más minino, muebles en buen
estado, camas, ropa de cama y alimentos no perecibles es lo principal.
Quien quiera colaborar puede acercarse hasta la esquina de calle Rio
Cóndor con Proyectada frente al número 171, pasaje que se encuentra
a un costado del polideportivo en la Ribera Sur de Puerto Aysén.