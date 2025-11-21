Recursos incautados fueron devueltos al mar

Personal del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) y de la Armada de Chile, durante una fiscalización en zona de pesca en el canal Carrera del Chivato, sorprendieron a una embarcación de Calbuco con 99 mallas de choro a bordo, recurso que actualmente está en veda.

Se cursaron tres citaciones al Juzgado de Letras y Garantía de Puerto Aysén por mantener en su poder recurso en veda y por no encontrarse inscritos en el Registro Pesquero Artesanal de la región de Aysén. Además, se incautó el total del recurso, correspondiente a 2.970 kilos de choros, los que estaban vivos por lo cual fueron devuelto al mar.

Tomas Manríquez, director regional (s) de Sernapesca en Aysén se refirió al hallazgo: “Primero quiero agradecer el apoyo de la Autoridad Marítima en este operativo, y, por otro lado, condenar estas conductas que dañan y alteran la sustentabilidad de los recursos marinos. Respetar las vedas es de gran importancia y en este sentido reitero que mantendremos las fiscalizaciones para evitar estas malas prácticas.”