Salud reitera medidas de autocuidado frente a confirmación de nuevo caso por Hantavirus

Luego de una investigación epidemiológica levantada por un caso sospechoso por Hantavirus

en Aysén, esta semana se logró la confirmación de esta enfermedad que, en esta oportunidad,

afectó a una joven de 31 años de edad con domicilio en la ciudad de Coyhaique, quien luego de

realizar actividades al aire libre en un sector de alta ruralidad de Cerro Castillo, debió ser

trasladada de urgencia al norte del país para recibir manejo de cuidado intensivo especializado.

La información fue confirmada por el epidemiólogo de la Seremi de Salud, Marco Acuña

Briones, quien entregó más antecedentes al respecto. “Se concluyó la investigación

epidemiológica que incluyó varios lugares donde la paciente estuvo en los últimos 40 días,

donde además se obtuvo el resultado de la PCR del Hospital Gran Benavente de Concepción

que está certificado por el Instituto de Salud Pública (ISP) y el caso está confirmado. Entonces

ya con esto confirmamos el quinto caso en la región durante este año, dos de los últimos han

sido en menos de 30 días, por lo tanto, queremos hacer un llamado a toda la comunidad, a los

turistas, a los visitantes y residentes de zonas rurales, a aplicar las medidas de prevención de

Hantavirus, ya que este invierno como fue tan benigno, con temperaturas altas para el periodo

invernal, la población de roedores de la temporada 2024-2025 están potenciando la

transmisión del virus a la nueva generación que se está reproduciendo en este momento, y por

lo tanto el riesgo que hay de esta enfermedad endémica en zonas rurales es alto.”

Respecto a la condición salud de la persona afectada, el epidemiólogo de la Seremi de Salud

indicó que su estado es de cuidado. “La paciente hoy en día está en el hospital Grant Benavente

en Concepción en estado grave, conectada a ventilación mecánica invasiva y además al ECMO,

que es este equipo especial que permite la oxigenación de la sangre de la paciente en forma

extracorpórea y luego ingresarla con oxígeno nuevo para permitir que la paciente vaya

recuperándose”.