Se viene este fin de semana largo quinta versión de Triatlón “Reto Tehuelche” de Puerto Guadal

Este fin de semana se desarrollará una nueva versión del Triatlón “Reto Tehuelche”, que por quinta vez organiza AG de Turismo de Puerto Guadal. La actividad se enmarca en el lanzamiento de la temporada turística de la localidad, con el apoyo de socios de la organización, vecinos, empresarios del rubro y la Municipalidad de Chile Chico, con recursos del Gobierno Regional de Aysén.

Como en ocasiones anteriores, el “Reto Tehuelche” combinará trayectos por el lago General Carrera, montañas y valles de los alrededores de Puerto Guadal. Se trata de 40 kilómetros que deberán sortear los participantes, poniendo a prueba su resistencia y técnica: kayak (6,8 km aprox.), bicicleta (16,8 km aprox.) y trote (14,9 km aprox.).

En el caso del tramo en kayak y como una forma de estandarizar las posibilidades de lo/as participantes, sólo se podrá competir con el equipamiento facilitado por la organización (kayak, remos y chalecos salvavidas). En el caso de la bicicleta, cada corredor deberá usar la propia.

La premiación contemplará estímulos para los tres primeros lugares de cada una de las categorías, en una ceremonia que se materializará al concluir la competencia que se desarrollará el sábado 1 de noviembre.

Desde la AG de Turismo invitaron a los visitantes a concurrir a Puerto Guadal este sábado 1 de noviembre, para no sólo alentar a las y los competidores, también para concurrir a la feria de emprendedores a cargo de productores y productoras locales que se instalará en el área de la meta. Además, el cocinero regional José González (Manos de la Montaña) hará una presentación de cocina en vivo para los asistentes, con una vaquilla aportada por la Municipalidad de Chile Chico.