Seguridad Pública: Exitoso operativo entre Carabineros y PDI en la Región de Aysén

Como una acción para fortalecer a la seguridad pública y en un trabajo coordinado entre el

Ministerio de Seguridad Pública, Carabineros y la Policía de Investigaciones de Chile, este jueves 7

de agosto se desplegó un mega operativo a nivel nacional, permitiendo un exitoso, inédito e

histórico servicio especial entre las policías de la Región de Aysén.

En este sentido, durante la jornada del viernes, las autoridades regionales realizaron un balance

con los resultados operativos obtenidos durante este procedimiento en conjunto donde se logró

detener a personas requeridas por la justicia y detectar a extranjeros que infringir la Ley de

Migración y Extranjería.

El Delegado Presidencial Regional, Jorge Díaz, valoró este procedimiento coordinado, indicando

que “como gobierno, queremos expresar a la comunidad que tenemos una batalla frontal para

combatir la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado. Con este tipo de acciones,

estamos diciendo a la opinión pública y a la comunidad regional, que nuestras policías, que

nuestro Ministerio de Seguridad Pública, van a seguir trabajando intensamente por mantener la

tranquilidad y la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas de la Región de Aysén”.

Carabineros

El Jefe de Zona de Carabineros Aysén, General Eduardo Palma Fuentes, destacó el trabajo

coordinado entre ambas policías y el gobierno -a través de la ronda de impacto masiva de control

y fiscalización- el cual se desarrolla bajo un mismo objetivo para contribuir de manera enérgica a la

seguridad del territorio de Aysén.

“Por parte de Carabineros tuvimos un total de 14 detenidos, de los cuales destacan seis por

órdenes vigentes de aprehensión, de los cuales dos son por microtráfico de drogas y otros ocho

detenidos por delitos flagrantes, entre los cuales destaca una persona que conducía un automóvil

robado en la ciudad de Santiago en el mes de julio, lo cual llama la atención que, ya a comienzos

de agosto, se encontraba circulando acá en la región”, indicó el General Palma.

El Oficial General añadió que “esta labor llegó para quedarse, vamos a volver a realizar estas

rondas de impacto, no obstante, estamos trabajando muy coordinadamente con la Policía de

Investigaciones. Carabineros y PDI estamos unidos porque buscamos el mismo fin, tranquilidad

para nuestra comunidad y para nuestra región. Vamos a seguir trabajando enérgicamente porque

no podemos ceder espacio para que la delincuencia se tome esta hermosa región de Aysén”,

complementó el Jefe de Zona de Carabineros.

Policía de Investigaciones

Para contribuir desde su experiencia en el análisis criminal, la investigación de los delitos y la

fiscalización de extranjeros, la PDI desplegó un equipo multidisciplinario de detectives para dar

cumplimiento a este operativo nacional masivo, realizado en conjunto con Carabineros de Chile,

bajo la dirección del Ministerio de Seguridad Pública.

Durante el balance, el Jefe de la Región Policial de Aysén, Prefecto Inspector Javier Valenzuela,

resaltó los efectivos resultados obtenidos por la institución a nivel regional, “dentro de los dos

principales ejes de acción de la PDI, nos enfocamos en buscar personas que estuviesen con

requisitos de detención pendientes y logramos detener a 11 personas en la región por los delitos

de abuso sexual de menor de 14 años, hurto, conducción en estado de ebriedad, daños y otros

delitos menores que fueron computados o al total nacional de la gente que fue detenida”.

En cuanto a la fiscalización de extranjeros, se realizaron controles focalizados en el sector céntrico

de la ciudad, principalmente, en el ámbito comercial, logrando establecer a trabajadores

irregulares en algunas barberías del centro de la ciudad, “a nivel local se fiscalizaron a 25 personas,

logrando denunciar a cinco. Es una cifra bastante positiva y la fiscalización fue bastante masiva,

con resultados muy exitosos, pensamos. Además, logramos individualizarlos, catastrarlos y

registrarlos definitivamente con miras a tener un catastro universal de lo que son los extranjeros

en nuestro país, principalmente, irregulares”, sostuvo el Oficial Superior.

Fortaleciendo la seguridad pública

Finalmente, la Seremi de Seguridad Pública, Ruth Vallejos Cuitiño, destacó la realización de un

trabajo coordinado con las policías, para fortalecer la prevención y seguridad de la población.

“Tuvimos un despliegue a nivel regional de 129 carabineros y 36 detectives, funcionando de

manera conjunta en combatir el delito y las incivilidades que existen en nuestra región. La señal

que queremos dar a la comunidad, es que estamos luchando en forma unida para combatir el

delito. Estuvimos en Chile Chico, hablando con la comunidad y estamos extendiéndonos con la

Subsecretaría de Prevención del Delito en distintos puntos, para promover Denuncia Seguro y

recoger la ayuda de la comunidad para seguir nuestra lucha contra el crimen y el delito en

general”, señaló.