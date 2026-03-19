Senador Calisto exige al Gobierno mecanismos diferenciados para frenar alza de combustibles en Aysén ante posible revisión del MEPCO

VALPARAÍSO – El senador por la Región de Aysén, Miguel Ángel Calisto, manifestó su profunda preocupación tras los inminentes anuncios del Ejecutivo respecto a la fórmula para revisar la continuidad del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO). El parlamentario solicitó formalmente al Ministerio de Hacienda que, ante cualquier modificación, se considere la realidad de las zonas extremas, donde el costo de la vida es significativamente superior al resto del país.

El legislador reconoció el complejo escenario económico actual, señalando que “el Consejo Fiscal Autónomo indicó que el Gobierno incumplió la meta del balance estructural con un déficit del -3,6% del PIB; es una realidad, una crisis heredada que requiere responsabilidad desde este Senado estamos disponibles para buscar una salida, pero esa responsabilidad no puede recaer en el bolsillo de los habitantes de la Patagonia”.

Calisto fue enfático en cuestionar la lógica del impuesto a los combustibles en zonas que aún carecen de conectividad básica, argumentando que este gravamen nació históricamente para financiar la pavimentación de caminos. “Desde Cerro Castillo hasta Villa O’Higgins hay 400 kilómetros sin pavimento. ¿Cómo el Estado de Chile le puede exigir a esos chilenos, que no tienen caminos asfaltados, que paguen impuesto a los combustibles? Es fundamental que Hacienda busque un mecanismo diferenciado que los beneficie para paliar el alza de precios que en zonas extremas y complejas golpea con mucha más fuerza”, afirmó el senador.