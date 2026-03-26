Senador Calisto solicita medidas urgentes al Ministro de Hacienda ante alza crítica de combustibles en la Región de Aysén

Valparaíso.- El senador Miguel Ángel Calisto sostuvo una reunión de carácter urgente con el Ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, con el objetivo de manifestar su profunda preocupación por el incremento en el precio de los combustibles, situación que golpea con especial dureza a la Región de Aysén, zona que actualmente registra los valores más altos de todo el país.

Durante el encuentro, en que también participaron los diputados Alejandra Valdebenito y René Alinco, el parlamentario enfatizó que la realidad geográfica y logística de la zona requiere un trato diferenciado por parte del Estado para evitar un colapso en la economía familiar de los habitantes de la Patagonia.

Al respecto, el senador Calisto calificó el escenario actual como una situación de extrema complejidad, señalando que “estamos frente a una situación grave, crítica, que está afectando a todo el país por el alza de la tarifa de los combustibles. Sin embargo, este problema se acrecienta en las zonas extremas y particularmente en la región de Aysén, porque si comparamos con la región de Magallanes, nosotros estamos en mucho más desventaja tomando en cuenta que ellos tienen subsidio al gas”.

En su intervención, el legislador fue enfático en que su intención de reunirse con el jefe de la billetera fiscal va más allá de la mera observación de los hechos, asegurando que “por eso nos hemos reunido con el señor ministro de Hacienda, porque más allá de la crítica, que también la hacemos, no nos podemos quedar como opinólogos, acá hay que buscar soluciones”.

Entre las propuestas planteadas al Ejecutivo, el senador destacó la necesidad de robustecer los apoyos estatales existentes para frenar el impacto en el bolsillo de los ayseninos. “Nos reunimos con el ministro de Hacienda para plantear algunas salidas. En primer lugar, mantener el subsidio de cabotaje, pero no solamente mantenerlo, hay que aumentarlo para que los valores, efectivamente, no se incrementen mucho más de lo que ocurre en la zona central”, explicó el parlamentario.

Asimismo, subrayó como un elemento fundamental la creación de un subsidio que acorte los costos y que evite el aumento de la tarifa en localidades aisladas como Villa O’Higgins, Cochrane, Tortel y Chile Chico, donde el precio final se dispara debido a los fletes respectivos.

Calisto advirtió además que el impacto no se limita solo al transporte, sino que afecta directamente a la generación de energía. “Es importante que el gobierno entienda que nuestra generación eléctrica en un cincuenta por ciento es por diésel, y eso significa que las tarifas eléctricas van a aumentar en un veinticinco por ciento”, alertó, añadiendo que ya ha coordinado un trabajo con la Cámara Chilena de la Construcción y autoridades sectoriales para buscar salidas técnicas ante esta emergencia.

Finalmente, el parlamentario hizo un llamado a aplicar medidas paliativas que lleguen directamente a los trabajadores del transporte público regional. “Tenemos que negociar con los taxistas para que no aumente la tarifa del pasaje, porque si se va a detener las tarifas del transporte público en Santiago, eso también tiene que aplicar con los colectivos a nivel regional y buses interurbanos. Acá hay una cadena que tenemos que evitar que se desmorone y que deviene la gente más humilde pagando los costos de una guerra que no tiene nada que ver con nosotros, que está al otro lado del mundo, pero que el deber del Estado es paliar a través de subsidios en una región como la nuestra”, concluyó el senador Miguel Ángel Calisto.