La representante aysenina en el Senado de la República, Ximena Ordenes Neira, mostró
preocupación por los recientes anuncios del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, tras el
primer consejo de gabinete del presidente José Antonio Kast. El titular de la cartera de
Hacienda señaló que evalua cambios para el Mecanismo de Estabilización de Precios de
los Combustibles -MEPCO-. Ordenes fue enfática en señalar que para la región de Aysén
este sería un duro golpe, directo al bolsillo de las personas.
“Desde la Región de Aysén miramos con profunda preocupación el anuncio del ministro
de Hacienda para la eliminación del MEPCO en regiones extremas. El combustible no es
un lujo, es una necesidad básica en nuestra región”, indicó la legisladora, recordando que
“las condiciones no son sencillas, las distancias no son cortas y cada alza de combustible
se nota el doble. Por eso, cuando el gobierno anuncia cambios en el MEPCO, lo que
nosotros entendemos es que hay una señal de alerta”.
SENADORA ORDENES ADVIERTE QUE CAMBIOS AL MEPCO ANUNCIADOS POR EL GOBIERNO SIGNIFICARÍA TRASPASAR LOS COSTOS A LAS PERSONAS
La representante aysenina en el Senado de la República, Ximena Ordenes Neira, mostró
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