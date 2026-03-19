SENADORA ORDENES ADVIERTE QUE CAMBIOS AL MEPCO ANUNCIADOS POR EL GOBIERNO SIGNIFICARÍA TRASPASAR LOS COSTOS A LAS PERSONAS

La representante aysenina en el Senado de la República, Ximena Ordenes Neira, mostró

preocupación por los recientes anuncios del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, tras el

primer consejo de gabinete del presidente José Antonio Kast. El titular de la cartera de

Hacienda señaló que evalua cambios para el Mecanismo de Estabilización de Precios de

los Combustibles -MEPCO-. Ordenes fue enfática en señalar que para la región de Aysén

este sería un duro golpe, directo al bolsillo de las personas.

“Desde la Región de Aysén miramos con profunda preocupación el anuncio del ministro

de Hacienda para la eliminación del MEPCO en regiones extremas. El combustible no es

un lujo, es una necesidad básica en nuestra región”, indicó la legisladora, recordando que

“las condiciones no son sencillas, las distancias no son cortas y cada alza de combustible

se nota el doble. Por eso, cuando el gobierno anuncia cambios en el MEPCO, lo que

nosotros entendemos es que hay una señal de alerta”.