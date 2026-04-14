SENADORA ORDENES ALERTÓ QUE RENUNCIA DE CARDIÓLOGO CONDICIONA LA INSTALACIÓN DE LA UNIDAD DE HEMODINAMIA

A mediados de marzo del 2025, tras dos años de espera, la región celebraba la

llegada de un nuevo cardiólogo permanente. El especialista llegó con la misión de

acompañar la instalación del anhelado angiógrafo, la conformación de un equipo

capacitado para su uso y la constitución de una Unidad de Hemodinamia en el Hospital

Regional de Coyhaique. Sin embargo, la renuncia del doctor Alejandro Fleming, a un año

de este bullado evento, puso en alerta a la representante aysenina en el Senado, Ximena

Ordenes, quien durante años ha liderado las gestiones para que se le dé celeridad a este

proyecto de avance en resolutividad para Aysén.

“Hace un año, a través de los medios de comunicación, se señalaba que la Región

de Aysén celebra la llegada de un nuevo cardiólogo, quien, además de ser especialista en

hemodinamia, iba a ser el encargado de sacar adelante el proyecto de una nueva Unidad

dentro del Hospital Regional de Coyhaique. Y hemos sabido, por eso que prefiero

consultarlo vía oficio, que habría presentado su renuncia a partir del mes de mayo”,

señaló Ordenes en la Comisión de Salud de este lunes en la que participaba tanto la

ministra de Salud, como la subsecretaria de Salud Pública y el subsecretario de Redes

Asistenciales.

La legisladora ha sido insistente en que los pacientes de enfermedades

cardiológicas no pueden seguir dependiendo de traslados a otras regiones para sus

tratamientos, tanto por el costo para la salud pública, como para las familias ayseninas,

fomentando a través de oficios y gestiones que la región avance hacia más resolutividad

en la materia. De este modo, ha sostenido que Aysén necesitaba contar con un

angiógrafo, dispositivo necesario para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades

cardiovasculares, falta por la cual otros profesionales se habrían ido antes de la región, no

teniendo la herramienta necesaria para desarrollar sus funciones.

La insistencia de Ordenes y otras autoridades y representantes que se fueron

sumando a la causa, junto con casos simbólicos en la región, fue motivo para darle

prioridad al proyecto de que Aysén cuente con una Unidad de Hemodinamia. De este

modo, la llegada del doctor Fleming en marzo del 2025 era un puntapié inicial para su

desarrollo, contemplando que el especialista acompañase la capacitación de un equipo,

junto con la llegada del anhelado angiógrafo.

“Quiero saber si es efectivo y si va a condicionar un proyecto que es emblemático”,

consultó Ximena Ordenes en Comisión, señalando que ofició al Ejecutivo sobre esta

noticia. La senadora aseguró también que “gran parte de los traslados que se generan

desde el Hospital Regional está asociado a enfermedades cardiovasculares. La Unidad de

Hemodinamia es uno de los proyectos más emblemáticos del Hospital Regional y la

verdad, vemos con preocupación si es que efectivamente la persona a cargo de este

proyecto dejar de trabajar en Aysén”