SENADORA ÓRDENES APUNTÓ A LA MODERNIZACIÓN DEL ESTADO DESTACANDO LOS AVANCES LEGISLATIVOS EN MATERIA DE DIGITALIZACIÓN Y CIBERSEGURIDAD

El Hispam Digital Forum es una instancia de diálogos organizada por Movistar Empresas

Hispam, junto con empresas como Cisco, Fortinet, Microsoft, Telefónica Tech y otras siete

compañías relacionadas. El foro aborda las tendencias de la agenda digital del sector público y

privado y este año se centró en temas como la inteligencia artificial y la ciberseguridad.

La senadora por la región de Aysén, Ximena Órdenes Neira, quién integró el primer panel de

la jornada, “Alianzas para el desarrollo productivo del país”, aseguró, en entrevista con Cooperativa

Ciencia, que como país “tenemos hartos desafíos”, al mismo tiempo que reconoció los avances

legislativos en la materia.

“Hay mucha conversación que abrir, pero además hay que ponerle política pública robusta”,

indicó la senadora, destacando las leyes y también las mesas de trabajo que integra y que proyectan

una modernización del Estado. “Este es un espacio bien dinámico, entonces, tenemos que estar muy

atentos. Desde el punto de vista del Estado no es solo la Clave Única, hay que avanzar hacia una

identidad digital y hacia los temas de interoperabilidad”, sostuvo.

“Nosotros, con la CEPAL, con las empresas de telecomunicaciones, con la Cámara de

Infraestructura Digital y otros actores, nos dimos la tarea de hacer la Agenda de Transformación

Digital Chile 2035 y una de las variables que abordamos fue el tema de la ciberseguridad y desde el

ámbito regulatorio, hoy, tenemos una Ley Marco de Ciberseguridad, que, entre otras cosas,

establece una Agencia Nacional de Ciberseguridad y también el conocimiento de incidentes”,

destacó la parlamentaria y actual presidenta de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones,

asegurando -sobre ciberseguridad- que “empresa que no lo tenga, Estado que no esté

comprometido con esto, no va a funcionar”.

La senadora Órdenes también destacó que “hace poco también promulgamos la ley de

Internet como un Servicio Público, que lo reconoce como un derecho y como un servicio público

esencial, como la luz y el agua, se va a poder subsidiar la demanda”.

“Tenemos un 7% de hogares desconectados en Chile y si usted mira finamente esa

estadística, de 500 mil hogares, a la gran mayoría, si uno le pregunta por qué no está conectado,

responden ‘porque no sabría qué hacer’, es más de un tercio y creo que en eso tenemos que

desarrollar políticas focalizadas. Eso es uno de los grandes desafíos del país”, indicó, dando cuenta

de la actual brecha digital.

Finalmente, la representante de la región de Aysén en el Senado, destacó los esfuerzos a

nivel legislativo. “Yo creo que el trabajo que hicimos en la agenda de Chile Digital 2035, permitió eso,

un espacio donde confluye todo el ecosistema digital de Chile. Son los usuarios, los ciudadanos.

Nosotros accedemos a bienes y a servicios públicos a través de las redes y las aplicaciones, por lo

tanto hay mucho que hacer”, señaló la senadora.

“En general, para la Ley Marco de Ciber Seguridad, la Ley de protección de datos

personales, que está en una instancia mixta, reconocer internet como un servicio público de

telecomunicaciones, la protección de la infraestructura crítica, que reconoce la infraestructura digital.

En general ha sido un apoyo bien transversal, pero hay que hacer mucho más”, aseguró.

Cabe destacar que el Hispam Digital Forum fue encabezado por destacados exponentes

como Chema Alonso, Chief Digital Officer de Telefónica Global, Claudio Araya, ministro (s) de

Transportes y Telecomunicaciones, Alfonso Gómez, CEO de Telefónica Hispam y Juan Vicente

Martín, Chief Business Officer de Telefónica Hispam, quienes expusieron y fueron parte del debate

sobre las principales tendencias en transformación digital.