Senadora Órdenes destacó que por segundo año consecutivo las tutoras de Aysén tendrán un incremento en su asignación

La senadora por la región de Aysén, Ximena Órdenes Neira, agradeció el trabajo

conjunto que ha sostenido con gran parte de las tutoras del Programa de

Residencias Familiares en la región de Aysén y valoró que el Ejecutivo, por

segundo año consecutivo, integrara en la Ley de Presupuestos para el Sector

Público correspondiente al 2025, un incremento en la asignación que reciben por

estudiante.

Ya en 2023, luego de una serie de gestiones y conversaciones con Junaeb y el

Ministerio de Educación, tanto de la representante aisenina, como de

representantes de las tutoras del programa, se lograró un escueto primer

incremento de sus asignaciones. Sin embargo, este aumento fue un hito a

destacar, luego de una década sin ningún incentivo similar.

Este 2024, el trabajo conjunto de la senadora Órdenes, con las tutoras se sostuvo

durante todo el año de cara a enfrentar una nueva tramitación de la Ley de

presupuestos. En la primera revisión de la partida 09, del Ministerio de Educación,

la parlamentaria tomó la palabra para instalar este tema, como una prioridad.

“Quiero visibilizar un grupo que no son las becas, no es el programa de

alimentación; las tutoras. Nunca hablamos del Programa de Residencias

Familiares. Durante una década no tuvieron ningún incremento en el aporte

mensual que manejan para para ser familias de acogida”, indicó.

Durante esta semana, la parlamentaria publicó un video en sus redes sociales

anunciando la noticia, luego de que el Proyecto de Ley sobre el erario público

fuera despachado por el Senado. “Después de una serie de reuniones y gestiones

en el marco de la Ley de Presupuestos, para mí es muy importante poder

comunicar el compromiso de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas,

Junaeb, de incrementar el aporte mensual que realiza a las tutoras del Programa

de Residencias Familiares”, señaló.

“Ellas cumplen un rol muy relevante en la región, ya que reciben estudiantes de

zonas más alejadas en su casa, como un segundo hogar”, destacó la senadora

Órdenes. “Este aporte que realiza Junaeb no se había incrementado durante

mucho tiempo y lo que hoy confirmamos es un incremento que alcanzaría

aproximadamente los veinte mil pesos. Ya tuvimos un avance este 2024, con un

incremento de diez mil pesos, ahora se sumarían otros veinte mil para un trabajo

tan importante como el que realizan las tutoras en la región de Aysén”, finalizó.

Magda Monsalve, representante del grupo de tutoras de la Municipalidad de

Coyhaique, quien junto a la directiva activa durante el 2023 abrieron los diálogos

en torno a lograr este incremento destacó la conformación de un grupo regional,

con proyecciones a futuro. “Destacar la unidad que se ha producido en la región

con todas las tutoras. Nosotras estamos comunicadas en este momento con la

Agrupación Regional, con las localidades de Chile Chico, de Puerto Aysén…”,

sostuvo la expresidenta del grupo de tutoras municipales.

Por su parte, Marisol Manquicheo, tutora del Programa de Residencias Familiares,

dio cuenta del trabajo sostenido, agradeciendo los apoyos de la Senadora. “El

2023 nosotras tomamos parte de la directiva y empezamos a trabajar para que

nos incrementen la asignación, ya que hacía diez años que no teníamos un

aumento en el aporte de la Junaeb a las tutoras. Empezamos a trabajar con

diferentes autoridades de la región. Estuvieron senadores, diputados, pero resulta

que la única persona que después nos siguió apoyando fue la señora Ximena

Órdenes”, señaló, agradeciendo el apoyo.

“Se hizo oficios que se mandaron a Hacienda, se hizo una infinidad de cartas y se

logró concertar una reunión a fin de año, en diciembre, con el Ministro de

Educación y con la directora de Junaeb, donde se acordó que este año se iba a

trabajar para incrementar el aporte”, detalló la representante de las tutoras.

“Se logró conseguir -en 2023- que nos aumentaran 10 mil pesos”, recordó

Manquicheo. “Si bien teníamos otra expectativa, ya que en diez años no nos

habían aumentado la asignación, este año se ha trabajado en eso. Se han

mandado cartas y la señora Ximena, de nuevo ha estado con nosotras,

apoyándonos en todo e instándonos a que no bajemos los brazos”, reconoció

Marisol Manquicheo.

Mientras tanto, durante esta semana la Cámara discutirá las distintas partidas ya

despachadas por el Senado y se espera que a fin de mes el presupuesto para el

2025 esté en condiciones de ser promulgado como Ley de la República. Por su

parte, la asignación adicional obtenida para el Programa de Residencias

Sanitarias, comenzaría a regir a partir del 2025, siendo el segundo año

consecutivo en que las tutoras percibirán un incremento en la asignación que

reciben.