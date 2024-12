SENADORA ÓRDENES LLAMÓ A SUS PARES A TRAMITAR CON CELERIDAD: 888 TRABAJADORES SE BENEFICIARÍAN CON LA ASIGNACIÓN ESPECIAL TÉCNICA DEL ÁREA DE LA SALUD EN AYSÉN

Con un estridente vitoreo que tuvo que ser detenido por el presidente de la

Comisión de Salud, los distintos representantes de los estamentos técnicos del

área de la salud y de funcionarios que realizan labores técnicas, inscritos en el

Registro Nacional de Prestadores Individuales de la Superintendencia de Salud,

reconocieron el apoyo entregado por la senadora y representante de la región de

Aysén, Ximena Órdenes.

La parlamentaria valoró el proyecto de Asignación Especial Técnica del Área de

Salud que se discutió durante la instancia de este martes, asegurando que se

“reconoce a un estamento sobre el cual existen varias brechas” y sosteniendo que

tanto los centros de salud, como los hospitales, no funcionan si no hay un técnico

de nivel superior, un técnico de nivel medio o un auxiliar paramédico.

“Lo han dicho también algunos de los dirigentes. A mí me parece que acá hay una

suerte de deuda histórica con el rol que han cumplido”, continuó Órdenes en su

intervención, llamando a sus pares en el Senado a dar celeridad en los trámites

que le restan a esta iniciativa, pero también al Ejecutivo, para que despeje todas

las dudas en torno al financiamiento necesario para que la asignación avance en

ambas cámaras.

“Yo entiendo que la urgencia está dada, pero podríamos avanzar más rápido”,

insistió, destacando el que el proyecto “cuenta con un amplio apoyo de los

distintos gremios de la Salud”, al mismo tiempo que recordó que este acuerdo,

emanado de los compromisos establecidos en la Mesa del Sector Público CUT

Chile-Gobierno para el período 2023-2024, se alcanzó luego de un largo y arduo

trabajo impulsado por distintos gremios de la salud.

“Me parece que es un reconocimiento que se está esperando hace mucho tiempo

y llamo a mis colegas a que avancemos en ese sentido también. Entiendo que son

57 mil personas”, concluyó la parlamentaria, indicando que, solo en Aysén, serían

888 funcionarios técnicos que se verían beneficiados.

“Quiero valorar esto, porque, dada la historia que se ha presentado, esto no es un

trabajo espontáneo. Creo que ninguno de nosotros está improvisando en avanzar

con este tema y espero que le podamos dar el sentido de urgencia que este

proyecto merece”, finalizó entre aplausos la senadora e integrante de la Comisión.

Por su parte, Armando Gacitúa, dirigente nacional y representante regional -en

Aysén- de la Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios Técnicos de

los Servicios de Salud -Fentess- recordó el compromiso de la parlamentaria y

destacó su intervención. “Estamos muy contentos porque se está tramitando en el

Senado, en la Comisión de Salud, la asignación técnica para los TENS y técnicos

paramédicos de los Servicio de Salud de Chile”, señaló en representación de la

federación.

“Quiero destacar la gran participación de nuestra senadora de la región de Aysén,

Ximena Órdenes, ya que ha hecho una presentación y ha valorado la labor de los

técnicos paramédico y de los TENS de una forma muy explícita. Ha mostrado la

necesidad de que esta asignación técnica sea realidad”, finalizó el dirigente.

El acuerdo fue suscrito el 8 de agosto de 2024, por tres de los cuatro gremios de

la salud – FENATS Unitaria, FENTESS y CONFENATS- pertenecientes a la Mesa

del Sector Público que lidera la Central Unitaria de Trabajadores, grupos que

representan cerca del 80% del personal no profesional sindicalizado.

La asignación consiste en un pago mensual destinado a funcionarias y

funcionarias que trabajen 44 horas semanales en los Servicios de Salud, con

montos que van de los $45.000 a los $100.000 mensuales según los grados de la

escala no profesional, con un año inicial de transición (2025) donde serán $31.000

mensuales para cada persona sin importar grado. Estos montos se reajustarán en

la misma oportunidad y porcentaje de los reajustes generales de remuneraciones

que se otorguen a los trabajadores del sector público a partir del 2do año.