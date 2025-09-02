SENADORA ORDENES POR ANIVERSARIO DE LA LEY DEL CÁNCER: SE HAN HECHO AVANCES MUY IMPORTANTES EN EL PAÍS Y EN LA REGIÓN DE AYSÉN

En el quinto aniversario de la Ley del Cáncer, la senadora por la región de Aysén, Ximena
Ordenes Neira, representó la necesidad de avanzar en el proyecto de un Centro
Oncológico para la región, valorando los avances en la materia, a nivel nacional y también
en la región de Aysén.
El cáncer es reconocida como una de las principales causas de muerte en Chile y la ley
tiene como objetivo reconocer este problema de salud pública, visibilizarlo y fortalecer la
prevención para un diagnóstico y tratamiento oportuno. Fue fruto de un esfuerzo
transversal que contó con la participación de pacientes, familias, organizaciones sociales,
médicos y parlamentarios.
Ximena Ordenes, representante aysenina en el Senado, recalcó que ya son cinco años
desde que fue publicada. “Esta ley integral es un hito histórico que nos permitió hablar de
prevención, de un Plan Nacional del Cáncer y sobre todo, de la habilitación y construcción
de centros oncológicos a lo largo del territorio del país”, señaló desde el Congreso
Nacional, donde se trabajó la iniciativa.
“En Aysén, hace una década, siendo intendente regional, formamos la primera Unidad de
Oncología, que permitió que los pacientes que necesitan quimioterapia no tengan que
salir de la región”, destacó Ordenes, quien ha sido parte no solo de la tramitación de la
celebrada ley, sino también de los avances en acceso y tratamiento oportuno en Aysén.
Sin embargo, los desafíos en la materia han crecido a nivel país, con un aumento en la
cantidad de pacientes que hoy esperan un tratamiento. “Hoy día tenemos el desafío de
contar con un Centro Transitorio de Cáncer”, manifestó la senadora Ordenes, con una
mirada positiva ante el futuro, al señalar también que, “si bien los desafíos continúan,
quiero valorar que a partir de una ley se han hecho avances muy importantes en el país y
en la región de Aysén”.
Entre los avances logrados por esta ley destacan la creación de la Red Oncológica
Nacional, que articula hospitales y centros especializados en distintas regiones, también el
Fondo Nacional del Cáncer, que financia proyectos de investigación, innovación y
formación de especialistas y también los esfuerzos por dar una mayor equidad territorial,
al reconocer que no todos los pacientes reciben el mismo acceso a tratamientos según la
región, además de una mayor conciencia social sobre el autocuidado y la detección
temprana.
SENADORA ORDENES POR ANIVERSARIO DE LA LEY DEL CÁNCER: SE HAN HECHO AVANCES MUY IMPORTANTES EN EL PAÍS Y EN LA REGIÓN DE AYSÉN
En el quinto aniversario de la Ley del Cáncer, la senadora por la región de Aysén, Ximena
Camino a Lago Riesco S/N
direccion@canal11aysen.cl
+56 9 9869 1660
Puerto Aysén
©Canal 11 Aysén 2022
Desarrollado por Gfiguerola