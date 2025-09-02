SENADORA ORDENES POR ANIVERSARIO DE LA LEY DEL CÁNCER: SE HAN HECHO AVANCES MUY IMPORTANTES EN EL PAÍS Y EN LA REGIÓN DE AYSÉN

En el quinto aniversario de la Ley del Cáncer, la senadora por la región de Aysén, Ximena

Ordenes Neira, representó la necesidad de avanzar en el proyecto de un Centro

Oncológico para la región, valorando los avances en la materia, a nivel nacional y también

en la región de Aysén.

El cáncer es reconocida como una de las principales causas de muerte en Chile y la ley

tiene como objetivo reconocer este problema de salud pública, visibilizarlo y fortalecer la

prevención para un diagnóstico y tratamiento oportuno. Fue fruto de un esfuerzo

transversal que contó con la participación de pacientes, familias, organizaciones sociales,

médicos y parlamentarios.

Ximena Ordenes, representante aysenina en el Senado, recalcó que ya son cinco años

desde que fue publicada. “Esta ley integral es un hito histórico que nos permitió hablar de

prevención, de un Plan Nacional del Cáncer y sobre todo, de la habilitación y construcción

de centros oncológicos a lo largo del territorio del país”, señaló desde el Congreso

Nacional, donde se trabajó la iniciativa.

“En Aysén, hace una década, siendo intendente regional, formamos la primera Unidad de

Oncología, que permitió que los pacientes que necesitan quimioterapia no tengan que

salir de la región”, destacó Ordenes, quien ha sido parte no solo de la tramitación de la

celebrada ley, sino también de los avances en acceso y tratamiento oportuno en Aysén.

Sin embargo, los desafíos en la materia han crecido a nivel país, con un aumento en la

cantidad de pacientes que hoy esperan un tratamiento. “Hoy día tenemos el desafío de

contar con un Centro Transitorio de Cáncer”, manifestó la senadora Ordenes, con una

mirada positiva ante el futuro, al señalar también que, “si bien los desafíos continúan,

quiero valorar que a partir de una ley se han hecho avances muy importantes en el país y

en la región de Aysén”.

Entre los avances logrados por esta ley destacan la creación de la Red Oncológica

Nacional, que articula hospitales y centros especializados en distintas regiones, también el

Fondo Nacional del Cáncer, que financia proyectos de investigación, innovación y

formación de especialistas y también los esfuerzos por dar una mayor equidad territorial,

al reconocer que no todos los pacientes reciben el mismo acceso a tratamientos según la

región, además de una mayor conciencia social sobre el autocuidado y la detección

temprana.