SENADORA ORDENES RECALCÓ SU APOYO A PROYECTO DE LEY QUE REDUCE LAS CONTRIBUCIONES A ADULTOS MAYORES EN CHILE

Luego de que Hacienda ingresara el proyecto de Ley que Introduce beneficios a

las personas adultas mayores respecto del impuesto territorial, la senadora por la

región de Aysén, Ximena Ordenes Neira, recalcó su apoyo a la iniciativa,

destacando que son más de 75 mil adultos mayores que se beneficiarán.

Existe más de un millón y medio de personas mayores con un bien raíz

habitacional y si bien solo un 26% de estos tienen una propiedad afecta a

impuesto territorial, poco menos de 190 mil acceden al beneficio de rebaja para el

adulto mayor. Ante este panorama, la representante aysenina indicó que “es

urgente reducir las contribuciones a los adultos mayores”

“Quiero valorar que el Ejecutivo haya presentado un proyecto de ley con discusión

inmediata con este propósito. El día de ayer conversamos con el ministro sobre

esta materia y creo que es muy importante porque esta medida va a beneficiar a

más de 75 mil adultos mayores en Chile, que es un equivalente más o menos al

70% de aquellos que están afectos a este impuesto territorial”.

En la actualidad, la regulación no se hace cargo de que personas pierdan su

beneficio de rebaja por el aumento del valor de avalúo de sus inmuebles. La

legisladora valoró los vacío que corrige el proyecto como el sentido de equidad

que contiene la iniciativa, donde, a fin de avanzar en una mejor progresividad del

impuesto y mayor equidad territorial, el proyecto modifica las normas de aporte al

Fondo Común Municipal, permitiendo una distribución más equitativa de los

recursos entre las distintas comunas.

Cabe destacar que el proyecto considera la suspensión del proceso de reavalúo

de 2026, hasta el 2027, para entregar mayores antecedentes y certezas a los

contribuyentes. Buscamos que esto avance con celeridad para enfrentar ya un

problema urgente para miles de personas mayores en Chile.