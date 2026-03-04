SENADORA ORDENES SOBRE DÉFICIT FISCAL: “EL GRAN DESAFÍO QUE VIENE ES QUE CONSTRUYAMOS UN ACUERDO POLÍTICO SOBRE ESTA MATERIA”

La senadora por la región de Aysén, Ximena Ordenes Neira, e integrante de la Comisión

Especial Mixta de Presupuestos, se refirió a la discusión sobre el balance fiscal que tuvo

lugar durante esta semana. Entre las preocupaciones relacionadas al déficit fiscal y la

posibilidad de que este sea motivo para reducir beneficios sociales, la legisladora se

mostró inquieta por la narrativa que pretende instalar el gobierno entrante, incentivando

a que se dé una discusión política que busque acuerdos.

La representante aysenina recordó que “el déficit fiscal persiste hace una década. Este no

es un tema de traspaso solo de este gobierno. Acá hay un problema que tiene una década

de historia que ha sido persistente en el tiempo respecto a los ingresos, particularmente

los no mineros. Yo creo que el gran desafío para el gobierno que viene es que

construyamos un acuerdo político en esta materia”.

“¿La pregunta es qué se va a recortar? ¿Programas sociales? Esto lo veo con mucha

preocupación, porque para nosotros es una línea roja y lo vamos a plantear así. Creo que

no podemos tener ningún retroceso en esta materia. Además, en el informe está claro que

el gasto se ha reducido incluso con temas como la PGU y la reforma de pensiones.

Entonces, ¿cómo generamos mayor crecimiento económico? Creo ahí es donde tenemos

que apuntar. Para tener mayores ingresos hay que volver a crecer y en ese sentido,

debemos lograr un acuerdo, porque tenemos miradas distintas”, insistió la parlamentaria,

con especial énfasis en que no se puede apelar a recortar los beneficios alcanzados.