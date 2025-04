SENADORA ÓRDENES TRAS SEMANA REGIONAL: “GUAITECAS ES LA ÚNICA COMUNA QUE TIENE COMO CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD UNA POSTA”

Luego de que la senadora por la región de Aysén, Ximena Órdenes Neira, visitara

la comuna de Guaitecas durante la última semana regional, la representante

aysenina sostuvo que la comuna del archipiélago tiene como prioridad resolver los

problemas en salud, no solo a nivel local, sino también respecto a los traslados y

sobre estos, hacia qué centros de referencia.

La parlamentaria señaló que “Es urgente contar con un Centro de atención de

salud de mayor complejidad”, en tanto que “Guaitecas es la única comuna que

tiene como centro de referencia de salud una posta”. Órdenes recalcó que si bien

se han hecho avances, “hoy se requiere con urgencia tener un proyecto que

garantice a la población que contarán con mayores prestaciones. Para nosotros

eso es fundamental”.

“Es parte de lo que escuchamos en nuestra visita, cuando nos reunimos con el

Consejo Consultivo de Salud, con la Comisión de Salud del Municipio, con los

concejales, con la comunidad, con la cual tuvimos una conversación muy amplia

en esta materia”, indicó la senadora e integrante de la Comisión de Salud del

Senado, afirmando: “Me parece que si hay una idea clara sobre el tema en la

comuna de las Guaitecas, es contar con este Centro de Atención en Salud”.

TRASLADOS, DERIVACIÓN DE PACIENTES Y TOMA DE EXÁMENES

“Otro punto que me gustaría destacar es la necesidad de mejorar la gestión de los

traslados, sobre todo porque esta es una comuna que tiene una condición insular”,

recogió también la senadora Órdenes de su visita por el archipiélago al norte de la

región de Aysén. “Ahí se tiene una serie de reparos y reclamos por parte de la

comunidad. Por lo tanto, esa es un área que hay que trabajar”, destacó,

agregando el que la comunidad cuente con la posibilidad de que se realicen

exámenes en la misma comuna.

Sobre este punto, en el diálogo ciudadano del que participó la representante de la

región de Aysén en el senado, las vecinas y vecinos de Melinka y Repollal

relataron sus dificultades, coincidiendo en que muchas veces los exámenes no

servían ya al momento del traslado, entre otras.

”El envío de muestras representa una situación muy compleja y a veces, con

resultados negativos, en tanto las pruebas no logran procesarse, precisamente por

las condiciones de traslado. Por otro lado, sobre el tema de los rayos X, de

imagenología, se necesita un profesional. Una cosa es tener el dispositivo, pero se

requiere que este tipo de acciones se desarrollen en el lugar. La verdad es que

observamos que hay un déficit que necesita corregirse. Hay que empezar al

menos por estos tres temas, que me parece que son fundamentales”, concluyó

Ximena Órdenes.

La parlamentaria también destacó las diversas reuniones, tanco con la comunidad

de Repollal y Melinka, como con las autoridades de la comuna. “Junto a la

Comisión de Salud del Municipio ya estamos realizando gestiones con las

autoridades -a nivel nacional- para tener conocimiento acabado respecto del

estado de los diferentes proyectos y potenciales soluciones”, sostuvo la

representante de Aysén.

La parlamentaria manifestó que junto con los concejales de Guaitecas están

trabajando en estas soluciones, señalando que: “esperamos avanzar en esta

línea, sobre todo considerando que hablamos de una comuna que es muy

particular, no solo por su condición insular, sino también, por ser una de las más

alejadas de la capital regional”.