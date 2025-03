Seremi de Bienes Nacionales entregó títulos de dominio a tres mujeres de Puerto Aysén

Puerto Aysén.- En el Mes de la Mujer, la Seremi de Bienes Nacionales hizo entrega de sus

respectivos títulos de dominio a tres beneficiarias de la ciudad de Puerto Aysén, quienes tras un

riguroso proceso jurídico y técnico de regularización, se convirtieron en dueñas legítimas de los

inmuebles donde residen. El hito de entrega se hizo en el marco de la conmemoración del 8M,

instancia en la que se contó con la presencia de las autoridades Rodrigo Moreno, Delegado

Provincial de Aysén, Patricia Baez, Directora de SernamEG, Yésica Lagos, Directora de Indap,

Camila Covarrubias, Seremi del Trabajo y Previsión Social, Karina Acevedo, Seremi de Desarrollo

Social y Familia, Felipe Rojas, Seremi de Economía, Fomento y Turismo y Úrsula Mix, Seremi de

Gobierno, además de la Senadora Ximena Órdenes.

En tres años de administración, durante el gobierno del Presidente Gabriel Boric, en la región de

Aysén, 109 familias se han convertido en dueñas legítimas de sus terrenos pudiendo con esto

acceder a diferentes beneficios estatales que les permitirán mejorar su calidad de vida, como

subsidios habitacionales, de agua potable y alcantarillado y subsidios de aislamiento térmico,

entre otros.

“Como Bienes Nacionales estamos muy orgullosos de contribuir a que mujeres puedan regularizar

en propiedad particular y convertirse en dueñas legítimas de lugar donde residen, eso les da

mucha certeza jurídica y también seguridad y tranquilidad, según como ellas nos han contado. Hoy

Puerto Aysén tiene tres nuevas propietarias de título de dominio en propiedad particular, la

señora Bernarda, señora Leonila y la Juana son verdaderas historias de esfuerzo y esperanza y

nosotros como Ministerio estamos muy contentos de que ellas puedan proyectar su futuro a

través de su título”, expresó la Seremi de Bienes Nacionales, Irina Morend Valdebenito.

“Mi Título, Mi Historia”

En cada entrega de títlo de dominio, se conocen diferentes historias, como la de Juana Ríos, quien

junto a su hermana Clara, pudieron regularizar el bien inmueble adquirido por su padre en los

años 70. “Mi historia viene ligada a mis padres porque ellos vivieron en este inmueble que yo

regularicé. Yo nací ahí y viví en una casa muy chiquita que estaba en este sitio que es una pequeña

propiedad”, afirmó, agregando que “esto significa hacerle ley a nuestro papá porque es algo que él

adquirió con su trabajo y ahora nos sentimos orgullosas de haber regularizado. Yo creo que donde

está, él debe estar feliz porque ese sitio ya tiene su título de dominio actualizado y en propio

derecho de ley”, expresó con emoción.

Bernarda asistió a la ceremonia acompañada por sus hijos, demostrando que la obtención del

título de dominio era algo que anhelaban como familia. “Esto significa lograr una lucha de varios

años”, ya que el sitio fue otorgado a sus padres por parte del anterior propietario, la

Municipalidad de Aysén, entidad que debió autorizar el proceso de regularización. “Yo nací ahí”,

refirió en la ceremonia, agregando que el ser dueña legal del inmueble le da felicidad, no obstante,

“es un tema de contradicciones porque mi mamita, quien en paz descanse, esperó esto. Con ella

luchamos juntas esto y por muchos años y ahora ella no está pero yo seguí por mi parte y lo logré.

Estoy muy feliz y muy agradecida de Bienes Nacionales, que son ellos los últimos que me

apoyaron”, sostuvo.

Por su parte, doña Leonila contó que “ese terreno fue de mi mamá pero lo dejó con su solo

nombre y apellido y nada más; desde ese momento yo no tenía cómo convertirme en dueña del

terreno”, sostuvo, mostrándose agradecida de sus vecinas del sector, quienes le brindaron apoyo,

ya que por si discapacidad visual no podía viajar a Coyhaique. “Estoy contenta porque tantos años

que no tenía la oportunidad de ser dueña del terreno, porque siempre tuve temor de que me

pudieran echar, una nunca está tranquila, pero ahora sí voy a seguir tranquila de que nadie me va

a echar”, señaló.

A nivel nacional y durante el gobierno del Presidente Gabriel Boric ya son 23.947 las familias que

hoy cuentan con la seguridad de ser dueñas legítimas de sus terrenos; destacando con más del

50% las mujeres y con un 70% los sectores rurales.