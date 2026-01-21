Seremi de Salud realiza operativo de zoonosis en Coyhaique por caso positivo de rabia en murciélago

.- Frente a la detección de murciélagos con un comportamiento errático, ya sea en su vuelo o

desplazamiento por tierra, deambulando de día; la recomendación es reportar esta

situación a la Seremi de Salud.

Esta semana, el Instituto de Salud Pública (ISP) confirmó la presencia del virus de la rabia en

un murciélago que presentó síntomas sospechosos a esta enfermedad en el sector alto de

Coyhaique; situación que generó la activación de un operativo de vacunación antirrábica a

mascotas, y un proceso de vigilancia sanitaria por parte de profesionales de la unidad de

zoonosis de la Seremi de Salud Aysén.

La información la dio a conocer el Médico Veterinario de la Seremi de Salud, Rodrigo Cárdenas

Iglesias, quien entregó más antecedentes al respecto. “Estamos ejecutando actividades de

control de foco, debido a la confirmación de un caso positivo de rabia en un animal silvestre

en un sector de Coyhaique. Dentro de esta intervención, lo que buscamos es asegurarnos de

la inmunidad, vacunación de mascotas en un perímetro que nosotros determinamos y, a

través de eso, lograr una seguridad en el área y no correr el riesgo de que alguna mascota y,

por ende, también una persona, esté en riesgo de contagio de la rabia”.

En este contexto, explicó el profesional, con el alza de temperatura, el avistamiento de

murciélagos en la región es esperado. Durante esta época estival, muchos murciélagos

aumentan su actividad y nosotros en esto estamos vigilando. Cuando un murciélago es

sospechoso de tener rabia es cuando son avistados de día, cuando son atrapados por las

mascotas, cuando tienen problemas para volar o están moribundos. “En esas circunstancias,

estas especies son consideradas sospechosas a rabia y, en ese momento, es cuando tienen

que comunicarse con la Seremia de Salud y nosotros continuamos el protocolo enviándolos a

laboratorios y confirmando el diagnóstico de rabia positivo o negativo”, puntualizó.

Es importante mencionar que durante el año 2025, dentro de las actividades de vigilancia de

rabia, se han enviado 19 muestras al Instituto de Salud Pública (ISP), resultando 2 positivas al

virus de la rabia en murciélagos (Cisnes – Coyhaique).

Recomendaciones

Frente a la aparición de murciélagos que sean observados de día, volando o desplazándose en

forma errática, o en lugares cercanos a sectores poblados, se recomienda a la comunidad

tomar contacto con la Seremi de Salud (fono: 67-2261122 / 67-2261104).

– No acercarse al animal e intentar manipularlo.

– Si el murciélago es observado dentro de un domicilio, se deben utilizar guantes y un

recipiente sellado para su captura.

– Si el murciélago es cazado o atrapado por animales domésticos (perros o gatos), amarrar o

encerrar a las mascotas hasta contactar a la Seremi de Salud.

– Recuerde mantener a sus mascotas con las vacunas antirrábicas al día.