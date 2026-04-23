SernamEG interpone querellas por casos de violencia de género en Puerto Aysén y Coyhaique

La directora regional, Patricia Baeza, confirmó además que se está entregando atención psicosocial a las víctimas.

En representación de las víctimas, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) en Aysén interpuso dos querellas, una por el delito de femicidio tentado, por un caso ocurrido en la comuna de Puerto Aysén, y otra, por lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar, ocurrido en Coyhaique.

“Como SernamEG condenamos estos casos de violencia de género y reafirmamos nuestro compromiso con el acompañamiento integral de las víctimas, resguardando su derecho a acceder a la justicia. Por eso, interpusimos las querellas porque es fundamental que estos hechos no queden impunes y que las víctimas cuenten con el respaldo del Estado en todo el proceso”, afirmó la directora regional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) Patricia Baeza.

La autoridad regional, detalló, además, que los equipos especializados en violencias del Servicio se pusieron a disposición de las víctimas, quienes además de otorgar el patrocinio para su representación judicial están recibiendo atención psicosocial.

Asimismo, Baeza reiteró el llamado a denunciar. “Es fundamental que, frente a hechos de violencia de género, se realicen las denuncias en Carabineros al 133 o en la Policía de Investigaciones al 134. También está disponible el fono 1455 SernamEG Te Orienta, un canal gratuito y confidencial que funciona todos los días del año para orientar tanto a víctimas como a testigos”, señaló.

Finalmente, el Servicio reforzó que la violencia de género constituye un delito de seguridad pública que requiere una respuesta firme y coordinada del Estado. En ese contexto, Baeza dijo que “el SernamEG continuará fortaleciendo sus acciones de prevención, protección y acompañamiento, con el objetivo de que ninguna mujer enfrente sola situaciones de violencias”.