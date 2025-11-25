Sernapesca aumentará presencia fiscalizadora en zonas de pesca con embarcación y continuidad de sobrevuelos

El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura informó que el 20 de noviembre se concretó la adjudicación del arriendo de servicio de embarcación y traslado marítimo, de acuerdo con la Res. Ex N° DN – 03551/2025, para fortalecer las fiscalizaciones en zona de pesca en la región, como parte del proyecto “Programa de Protección de la Sustentabilidad de los recursos Hidrobiológicos” financiado por el Gobierno Regional de Aysén.

El monto total de proyecto es de $ 323.150.000.- de pesos, y contempla, además, la contratación de servicios de vuelos para realizar fiscalizaciones aéreas, la compra de drones, equipos de posicionamiento satelital, capacitación del personal de Sernapesca, adquisición de ROV subacuáticos, entre otros implementos para fortalecer la fiscalización de la actividad pesquera en la región.

Daniela Leiva, directora regional de Sernapesca en Aysén se refirió al objetivo del proyecto: “Se ha concretado un hito relevante para el fortalecimiento de la fiscalización pesquera en la región, con la adjudicación del servicio de embarcación destinado a reforzar nuestra presencia en las zonas de pesca. Si bien la labor fiscalizadora de Sernapesca ha sido siempre permanente, este programa financiado por el Gobierno Regional de Aysén permitirá potenciarla mediante la incorporación de equipamiento tecnológico que mejorará la precisión, eficiencia y alcance de nuestros controles. Con estas acciones avanzamos hacia un ejercicio fiscalizador más robusto, moderno y acorde a las necesidades del sector pesquero artesanal en la región”.

Felipe Rojas, Seremi de Economía, Fomento y Turismo. Región de Aysén, destacó: “Estos recursos del Gobierno Regional de Aysén, vienen a complementar la actividad fiscalizadora que realiza Sernapesca, destacando la importancia de este proceso para la correcta actividad productiva y la sostenibilidad de nuestros recursos marítimos. Como gobierno seguiremos promoviendo el correcto uso de los recursos marítimos de nuestra región a través de la fiscalización del equipo de Sernapesca”.

En la región de Aysén son 3.800 personas ligadas al sector pesquero artesanal, quienes se verán beneficiadas directamente con este proyecto, ya que fortalece el resguardo de su actividad.