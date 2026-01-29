Sernapesca hace un llamado a cuidar la fauna marina protegida

En época estival se produce un aumento en los llamados que recibe el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura debido a la mayor presencia de personas en las playas, donde se encuentran con fauna marina protegida como pingüinos y lobos marinos.

Sin embargo, la presencia de estos animales es completamente normal, pues habitan en todo el litoral, de norte a sur, y suelen salir a descansar a playas y roqueríos luego de cazar alimento, para regular su temperatura o para realizar mudas.

Desde Sernapesca advirtieron a que las personas tengan precaución cuando se encuentren con fauna marina porque muchas especies están protegidas y su interacción está regulada y sancionada por ley.

“Cuando interactuamos con animales que están protegidos por la ley de pesca y acuicultura, debemos tener un trato respetuoso con la fauna. Estamos en época de pariciones de muchas especies y es muy llamativo para la gente ir a ver los cachorros o los pichones en el caso de pingüinos, y aquí el llamado es a tomar una distancia segura para las personas y para los ejemplares, en ningún caso molestarlos u hostigarlos, ni menos alimentarlos”, indicó el Jefe de la Unidad de Conservación y Biodiversidad de Sernapesca, Ricardo Sáez.

La observación de estas especies desde el mar, tanto para personas que hacen deportes náuticos como embarcaciones turísticas o en tránsito, está regulada y debe respetar distancias mínimas de 50 metros para especies menores como pingüinos, lobos marinos, tortugas, chungungos y cetáceos menores como delfines; de 100 metros para cetáceos mayores como cachalotes y ballenas jorobadas; de 300 metros para ballenas azules y para el caso de ballena franca austral, solo se puede observar desde tierra.

En Chile es ilegal no cumplir con las distancias mínimas de observación, acosar, alimentar, capturar o matar especies marinas protegidas y las multas asociadas van desde las 3 a las 300 UTM.

El especialista de Sernapesca agregó: “Queremos hacer un llamado también a las personas para que tengan una tenencia responsable de sus mascotas, esto quiere decir que, si van a ir a la línea de costa, respeten la normativa que hay para andar, sobre todo con perros, para que no exista interacción con fauna marina. No solo por razones de transmisión de enfermedades de tipo zoonóticas, sino porque también pueden ser atacadas por los perros, pues tenemos bastantes registros documentados de esto, lo que termina en animales heridos e incluso con ejemplares muertos”.

Si un ejemplar de fauna marina está herido o se encuentra siendo acosado por perros o incluso hostigado por personas, se puede llamar al Sernapesca al 800 320 032 para hacer una evaluación de la situación y acudir al lugar para el rescate o relocalización del ejemplar en una zona más segura.