Sernapesca presentó querella para esclarecer muerte de Ballena sei en Aysén

El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) presentó una querella criminal ante el Juzgado de Garantía de Puerto Aysén contra todas las personas que resulten responsables en calidad de autores, cómplices y/o encubridores por la muerte de una ballena sei, cuyos restos fueron hallados en avanzado estado de descomposición a la entrada del estero Cupquelán, al interior del Parque Nacional Laguna San Rafael, a fines del mes de mayo.

Ante el aviso recibido por parte de Sernapesca sobre la presencia de este ejemplar, se activó la inspección correspondiente con el apoyo de la Autoridad Marítima, con el fin de recabar antecedentes que sustentaron la denuncia que se presentó ante el Ministerio Público. Una vez realizado lo anterior, el fiscal a cargo de la investigación dispuso que se practicara una necropsia a los restos del cetáceo, para obtener mayores antecedentes sobre su muerte.

De acuerdo a los resultados preliminares de la necropsia, según consta en el libelo, “la querella criminal procede en atención a que existen antecedentes que sugieren fuertemente que la muerte de la ballena Sei no fue por causas naturales, sino que estuvo asociada a una interacción traumática, lo cual podría constituir un ilícito contemplado en la Ley General de Pesca y Acuicultura”. La ley, en su artículo 135 bis, sanciona a “el que dé muerte o realice actividades de caza o captura de un ejemplar de cualquier especie de cetáceos” con la pena de presidio mayor en su grado mínimo, esto es de cinco años y un día de cárcel, a diez años.

Daniela Leiva, Directora Regional de Sernapesca Aysén se refirió a la presentación de la querella. “Con estos resultados podemos constatar que su muerte no es atribuible a causas naturales, por lo que como Servicio encargado del resguardo de la fauna marina protegida, es nuestro deber tomar las acciones correspondientes para dar con los responsables de la muerte del ejemplar e investigar hasta el fondo las causas del hecho. Por ello, es que solicitamos en la querella que se condene a quienes resulten responsables del ilícito, al máximo de las penas establecidas en la normativa vigente, junto con el máximo de las multas y penas accesorias”, manifestó la autoridad.