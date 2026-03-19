Sernatur Aysén fortalece el capital humano del sector turismo con certificación WAFA a guías de la región

16 guías turísticos de Coyhaique fueron certificados en primeros auxilios en zonas agrestes, como parte de un proceso impulsado por Sernatur Aysén y el Gobierno Regional, el que beneficiará a 96 guías de toda la región, fortaleciendo la seguridad y calidad de la oferta turística regional.

En una ceremonia realizada en Coyhaique, se certificó a 16 guías de turismo que participaron en la tercera versión del curso Wilderness Advanced First Aid (WAFA), una capacitación especializada en primeros auxilios en entornos agrestes. La iniciativa impulsada por Sernatur Aysén, con el apoyo del Gobierno Regional de Aysén, busca fortalecer las competencias de los y las guías, además de contribuir a la seguridad y calidad de los servicios turísticos en el destino Aysén Patagonia.

Durante cuatro jornadas, los y las guías adquirieron conocimientos y herramientas prácticas para enfrentar situaciones de emergencia en zonas aisladas, mejorando su capacidad de respuesta en terreno. La certificación, a cargo del Instituto Chileno de Entrenamiento en Emergencias (ICEEM), permite a los participantes actualizar su registro Sernatur, fortaleciendo de esta manera, los estándares de seguridad de los guías que realizan actividades de turismo aventura en la región.

Diego Gallardo, presidente de la Asociación de Guías de Aysén Patagonia (AGAP) valoró la posibilidad que brinda Sernatur a los guías regionales para actualizar su certificación WAFA. “Este es un tremendo logro. Yo hice el WFR, que es como un curso que viene después del WAFA, en el 2017, y desde esa época no recuerdo que se haya creado como esta instancia donde el curso sea gratis. Entonces, muy contento y agradecer a Sarnatur por esta instancia”, señaló el representante de AGAP.

Por su parte, David Vega, guía y dueño de la agencia Patagonia Verde Tours, la certificación era una necesidad para su labor como guía regional. “Bueno, para mí es algo muy significativo, es algo que había querido hacer hace mucho tiempo y con la ayuda de Sernatur y con la ayuda del profe César se hizo posible, así que estoy muy feliz”, recalcó.