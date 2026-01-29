Sernatur Aysén presenta denuncia por prestación de servicios de turismo aventura sin registro en Laguna San Rafael

El Juzgado de Policía Local de Puerto Aysén recibió el pasado martes la denuncia presentada por el Servicio Nacional de Turismo en contra de la empresa SLEDEX que ofrecía expediciones en moto acuática en Laguna San Rafael.

La empresa, además, fue notificada formalmente por no cumplir con la obligatoriedad del registro Sernatur y el incumplimiento de las normativas de seguridad exigidas por ley para las actividades de turismo aventura.

El pasado 27 de enero, Sernatur Aysén formalizó ante el Juzgado de Policía Local de Puerto Aysén, la denuncia contra el prestador de servicios turísticos SLEDEX que habría estado realizando prestaciones de turismo aventura en la localidad de Puerto Chacabuco y al interior del Parque Nacional Laguna San Rafael.

Según los antecedentes recabados y que sustentan la denuncia realizada por la institución, se verificó que la empresa SLEDEX se encontraba prestando el servicio de turismo aventura, a través del servicio denominado “Expediciones en moto acuática en Laguna San Rafael”, sin contar con el Registro del Servicio Nacional de Turismo, de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 20.423, del Sistema Institucional para el Desarrollo del Turismo, y el Decreto 19, que aprueba el Reglamento para la Aplicación del Sistema de Clasificación, Calidad y Seguridad de los Prestadores de Servicios Turísticos.

Es preciso señalar que, en Chile, los prestadores de servicios turísticos de alojamiento y turismo aventura están obligados a contar con el respectivo registro Sernatur. Además, en el caso de las empresas que realizan actividades de turismo aventura, están obligadas a cumplir con los requerimientos establecidos en la Ley N° 20.423, el Decreto N° 19 y la Circular A-41/003 de la autoridad marítima, normativa que regula las actividades deportivas y recreativas náuticas de turismo aventura que se desarrollan en aguas sometidas a la soberanía y jurisdicción nacional.

De esta manera, la empresa se expone a multas entre 5 y 20 UTM por el incumplimiento del sistema de registro obligatorio, además de una multa entre 25 y 35 UTM por prestar servicios de turismo aventura que no cumplen con la normativa vigente.

Cabe señalar que esta denuncia fue notificada al mencionado prestador con fecha 27 de enero a través del correo electrónico publicado en sus plataformas digitales. A la fecha de emisión de esta información, la empresa no ha dado respuesta a dicha notificación, además de eliminar de sus plataformas digitales la expedición que ofrecía a Laguna San Rafael.