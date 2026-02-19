Sorprenden a embarcación con 6 toneladas de recursos de origen ilegal a bordo

Con 6 toneladas de recursos a bordo, extraídos ilegalmente, fue sorprendida una embarcación durante un operativo de fiscalización realizado entre personal del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) y de la Armada de Chile en zona de pesca en las cercanías de Melinka.

Durante la inspección, corroboraron que la embarcación no estaba inscrita en el registro pesquero artesanal, por lo tanto, no contaba con autorización para extraer recursos del mar. Se cursó una citación al Juzgado de Garantías y Letras de Puerto Aysén y se incautó un total de 3 toneladas de choros y 3 toneladas de almejas.

Daniela Leiva, directora regional de Sernapesca en Aysén, comentó: “Queremos destacar y asegurar que vamos a continuar con las fiscalizaciones en conjunto con la Armada, con el objetivo de detectar y frenar estas malas prácticas que atentan contra la sustentabilidad nuestros recursos. Hacemos el llamado a realizar la actividad de manera responsable y cumpliendo con la normativa vigente, e invitamos también a denunciar actos de pesca ilegal al 800 320 032. Finalmente quiero decir que toda infracción que sea constatada por este Servicio va a ser denunciada ante los tribunales competentes, donde vamos a solicitar el máximo de las sanciones aplicables”.