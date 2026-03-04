Últimas semanas: Teletón invita a sumarse a su Voluntariado Permanente 2026 en Aysén

El llamado estará abierto hasta el 15 de marzo para personas mayores de 18 años

que quieran postular al Voluntariado Permanente Teletón 2026, iniciativa presente

en los 15 institutos del país y que apoya la rehabilitación e inclusión de niños, niñas y

jóvenes con discapacidad.

Teletón continúa el proceso de postulación al Voluntariado Permanente 2026, con

vacantes disponibles en sus 15 institutos a nivel nacional, desde Arica hasta Aysén. La

convocatoria está dirigida a personas mayores de 18 años interesadas en aportar

activamente a los procesos de rehabilitación e inclusión social.

En el caso del Instituto Teletón Aysén, se requiere incorporar 40 personas

voluntarias, quienes cumplirán un rol clave en el apoyo a niños, niñas y jóvenes con

discapacidad, así como a sus familias.

Las inscripciones estarán abiertas entre el 26 de enero y el 15 de marzo, y se

realizarán exclusivamente de manera online a través de www.voluntariado-teleton.cl,

única vía habilitada para postular.

La jefa de Gestión Social y Voluntariado de Teletón Aysén, Javiera Labrín, invitó a

los vecinos y vecinas de la región a ser parte de esta iniciativa: “Quienes se suman al

voluntariado viven experiencias profundamente significativas, desde compartir con

niños, jóvenes y familias hasta aprender sobre inclusión, empatía y trabajo en equipo”.

Las y los voluntarios apoyan diversas acciones orientadas a la inclusión y la

participación social, como actividades de integración en espacios públicos,

iniciativas de accesibilidad en los hogares y programas de acompañamiento, entre

ellos el apoyo en la primera consulta de pacientes y la orientación a sus familias. En

ese sentido, Labrín agrega: “Es un espacio donde se generan vínculos reales, se crece

personalmente y se entiende que la rehabilitación no ocurre solo en una sala de

terapia, sino también en el acompañamiento y en la comunidad”.

Para postular, se requiere tener 18 años o más, contar con una disponibilidad mínima

de 3 horas continuas semanales, disponibilidad para capacitaciones y reuniones de

coordinación, y seleccionar el Instituto Teletón Aysén.

El proceso de selección contempla entrevistas grupales e individuales a partir de la

última semana de febrero, seguidas de una inducción general obligatoria y una

capacitación específica según el programa asignado. Más información y postulaciones

en www.teleton.cl.