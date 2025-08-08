UNICEF PROMUEVE BUENAS PRÁCTICAS DE CRIANZA PARA PREVENIR VIOLENCIA CONTRA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

Las actividades se desarrollarán durante agosto, en el marco del Mes de la Niñez y de un nuevo aniversario de la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Santiago, miércoles 6 de agosto de 2025.- Con diferentes actividades que se realizarán durante agosto, en el marco del Día de la Niñez y de la conmemoración de un nuevo aniversario de la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño por parte de Chile, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) promoverá el buen trato hacia niños, niñas y adolescentes y prácticas positivas de crianza, como una forma de apoyar a papás, mamás y cuidadores principales con la crianza de sus hijos e hijas.

Entre las actividades que se realizarán, se encuentra la exposición “Tratarnos bien nos hace bien”, que promueve prácticas de crianza positiva y da cuenta de las cifras que existen a nivel nacional sobre la cantidad de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia. Esta exposición estará en el Museo Interactivo Mirador (MIM), en la Estación Central de trenes y en el hall central de Televisión Nacional de Chile (TVN), en alianza con NTV.

Para dar inicio al Mes de la Niñez, la Representante de UNICEF, Violet Speek-Warnery; la Subsecretaria de Educación Parvularia, Claudia Lagos y la Gerenta General de EFE, María Constanza Villalobos; junto a niñas y niños de jardines infantiles de JUNJI e Integra, recorrieron la exposición “Tratarnos bien nos hace bien” en los andenes de la Estación Central.

Desafortunadamente, las cifras oficiales indican que Chile mantiene altos niveles de violencia en contra de niños, niñas y adolescentes en los diferentes entornos en los que crecen y se desarrollan, pero resulta especialmente preocupante la situación en las familias, donde la Encuesta Longitudinal de Primera Infancia (ELPI, 2017) señala que 6 de cada 10 padres o madres utilizan algún método de disciplina violento en la crianza de sus hijos e hijas. En tanto, el estudio de Conocimientos, Actitudes y Prácticas (CAP, 2021, de UNICEF) muestra que casi la mitad de los padres y madres consideran al menos una práctica violenta como método efectivo en la crianza. Estas cifras dan cuenta que el uso de la violencia por los adultos está naturalizada como un método válido de crianza.

La encuesta CAP, 2021 muestra que los padres y madres tienen un bajo conocimiento de prácticas de crianza positiva, además de considerarlas difíciles de implementar, y que por ello recurren a métodos violentos tanto físicos como sicológicos. A eso se suma que, según la encuesta ELPI, 2017, el 75,8% de los padres y madres no cuentan con ayuda para las tareas cotidianas de la crianza, como el baño, las comidas, las tareas escolares, o el cuidado. Además, según el estudio CAP, cerca del 40% de las madres o cuidadoras señalan que no tienen otros adultos dentro de la familia con quienes compartir dudas, temores o sentimientos sobre la crianza.

La Representante de UNICEF, Violet Speek-Warney, señaló que los estudios muestran con claridad que padres y madres necesitan apoyo en la crianza para no recurrir a la violencia, sobre todo aquellos de sectores más vulnerables. “Las políticas públicas de apoyo a las familias deben abarcar diversos factores de riesgo complejo, como el acceso de los adultos a trabajo con remuneración que les permita vivir sin enfrentar pobreza o pobreza extrema; más tiempo de calidad en familia, políticas efectivas de trabajo con las familias para transferencia de herramientas; presencia institucional (salud, educación, vivienda, plazas/esparcimiento, protección social y seguridad) en los territorios, quienes a través de la atención de niñas, niños y sus familias, pueden detectar a tiempo situaciones de maltrato, y activar mecanismos de protección para ellas y ellos”. Agregó que también la comunidad y la sociedad en general deben apoyar este objetivo.

Este mes de agosto también se pondrá en circulación una versión especial de la tarjeta Bip! del transporte público en la Región Metropolitana, donde se promoverá la protección, el buen trato y el cariño para niños, niñas y adolescentes, con las ilustraciones del tradicional calendario de los derechos de los niños y niñas de UNICEF, ilustrado por Pedro Prado. La tarjeta estará disponible en las estaciones del Metro Manquehue, Tobalaba, Universidad de Chile, República, Plaza Maipú, Plaza Puente Alto, Vespucio Norte, Santa Ana, Vicente Valdés y La Cisterna.

A ello se suma, el concierto por “Los Derechos de los niños y las niñas”, que UNICEF ofrecerá de forma gratuita el domingo 17 de agosto, a las 12 horas, en el Centro Cultural La Moneda, que será interpretado por los niños y niñas de la Orquesta Sinfónica Infantil Metropolitana (OSIM), de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile.

Con estas actividades, UNICEF se suma a la campaña “Buen Trato en Movimiento”, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y la Subsecretaría de la Niñez, que tiene como propósito movilizar a la sociedad hacia prácticas cotidianas que fomenten el buen trato entre las personas. La campaña, a través de “Los 8 del Buen Trato” (un grupo diverso de personajes ilustrados, inspirados en niños, niñas y adolescentes de distintas realidades), entregará recomendaciones simples, pero significativas para la vida diaria, con el fin de contribuir a la construcción de entornos más respetuosos y amables.

Chile ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), el 14 de agosto de 1990, hace 35 años. Fue el sexto país de América Latina y el Caribe en suscribirla y el 23 a nivel global. La CDN es el tratado internacional de derechos humanos más ratificado a nivel mundial, que reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho.