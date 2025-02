Universidad de Aysén culmina periodo de matrículas 2025 con exitoso balance

on el 81% de postulaciones en primera preferencia y un 70% más matriculados en comparación al año anterior, la casa de estudios estatal cierra su periodo de matrículas Admisión 2025 con 273 matriculados en sus 10 carreras.

Luego de 10 días ininterrumpidos de matrículas para el periodo de admisión 2025, el pasado jueves 30 de enero, la Universidad de Aysén cerró este proceso con importantes resultados obtenidos para sus 10 carreras con el 81% de postulaciones en primera preferencia y un 70% más matriculados en comparación al año anterior. Cabe destacar que, para este año la casa de estudios estatal también abrió las carreras de Ingeniería Comercial y Terapia Ocupacional, las que tuvieron una excelente recepción entre los jóvenes de la región.

Según lo informado por Juan Pablo Prieto Cox, administrador provisional de la Universidad de Aysén, desde la comunidad universitaria se encuentran muy contentos y satisfechos por los resultados del proceso de admisión. “La verdad, hemos crecido muchísimo en relación al año pasado y en relación al sistema universitario chileno, hemos logrado más de 270 matrículas este año en comparación con las 160 del año pasado, un muy importante crecimiento, a eso se suma que las matrículas fueron mayoritariamente, un 81%, de primera preferencia. Eso habla de todas maneras de la tremenda confianza que ha recuperado la universidad en la comunidad regional, habla muy bien también de la decisión que han tomado los estudiantes de elegir su universidad, de manera que estamos muy satisfechos. Además, a las dos carreras nuevas que abrimos este año les fue excelente, esto quiere decir que son carreras que también atienden las necesidades de los jóvenes y evidentemente las necesidades de desarrollo de esta región”, enfatizó.

En la oportunidad, Florencia Díaz, recién matriculada en Psicología de la UAysén expresó que “estoy súper feliz, esperé mucho tiempo para poder matricularme en esta carrera, la universidad me gusta y sobre todo me gusta el enfoque regional que tiene, mi idea es quedarme acá y ser un aporte para la región, Siento que es una súper oportunidad para la gente regional, para los jóvenes y sobre todo el apoyo que te dan, la orientación que te dan, son súper amables, atentos, me gusta”, expresó la estudiante.

Por su parte, Nadia Ruiz, egresada del Liceo Juan Pablo II de Coyhaique y matriculada en la carrera de Agronomía UAysén, manifestó su alegría con su ingreso a la casa de estudios regional y relató su positiva experiencia en las Academias Formativas que realiza el área de Admisión para jóvenes de la región. “El año 2022 y 2023 fui partícipe de las academias formativas de aquí de la universidad. Ingresé a la Academia Agroforestal y a la de Ciencia y Tecnología, participé en varias salidas a terreno y me agradó la carrera y la escogí porque me da la oportunidad de quedarme aquí mismo y no tener que alejarme de mi familia, de mis amigos, para crecer como persona”, señaló.

Finalmente, Juan Pablo Prieto Cox, se refirió a las buenas noticias y novedades que se concretarán en el año académico 2025 que inicia en marzo. “Recibiremos en marzo a los estudiantes como debe ser, incluso por ahí tenemos un regalo para ellos y ellas. Así que esperamos sorprenderlos también a su llegada en marzo. Quiero también hablar del futuro, el año 2025 y 2026, lo que viene en el desarrollo es una universidad que ya despegó. Vamos a desarrollar, construir y habilitar dos nuevos campus para ofrecerles mayor y mejor instalación, mejor equipamiento y por supuesto, estamos contratando profesores de excelencia para cumplir la labor formativa, que es la principal labor que desarrolla esta universidad. Estamos felices de cerrar el año académico con estas noticias y de abordar ya pronto el receso universitario para retomar con mucha energía el inicio del año académico 2025. Con toda la nueva comunidad que se conforma en este nuevo año de la Universidad de Aysén”, puntualizó la autoridad universitaria.