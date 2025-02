Vecinos del sector Pangal piden seriedad y claridad al Gobierno en instalación de Mecano

Han convocado a autoridades regionales, provinciales y comunales a una reunión este martes 4 de febrero por los constantes cambios de fecha en que el puente alternativo este instalado y prestando el servicio que la comunidad requiere



Asegurando que las autoridades no están cumpliendo con las fechas establecidas para concluir la instalación del puente mecano en el sector, vecinos del Pangal Bajo, están preparando una reunión para este martes. Esto a razón de diversas fechas que se estarían entregando a los medios y a las autoridades comunales por parte de la Seremi del MOP, afirmó el presidente del comité de adelantos del Pangal Bajo, José Jara.

“Estamos muy preocupado como vecinos porque en Puerto Aysén hemos conocido extraoficialmente y a través de los medios, a través de comentarios de los que se hicieron en el Consejo Municipal del día 22 de enero, que la Seremi de Obras Públicas, establecía algunos lineamientos con respecto a las obras que se estaban desarrollando en la provincia, entre ello, sobre el puente Mecano. Donde finalmente se está diciendo en segunda instancia de que los plazos no son los comprometidos en noviembre y que probablemente incluso pudiera llegar hasta el primer semestre del 2025”.

Se ha fijado entre los vecinos, sus dirigentes y las autoridades una carta gantt para ir cumpliendo plazos, lo que hasta ahora, no se estaría respetando, reclamó José Jara. “Algo que se aleja total y absolutamente de lo comprometido muchas veces por las autoridades, de lo planteado a través de una carta de gantt por parte de obras públicas a los vecinos y a través de la delegación presidencia provincial, donde establecía que se iban a demorar tres meses en instalar este puente, eso establecía y según la carta gantt que ellos enviaron se indicaba que en la tercera semana de febrero ya levantaban faenas porque el puente ya estaba tirado”.

Compleja es la situación de cambios de fechas, insiste el dirigente, “eso a la luz de los hechos se ve bastante complejo, bastante difícil y más aún las declaraciones que está prestando la Seremi de la cual nosotros no hemos tomado conocimiento como afectados del sector, habiendo tenido reuniones hasta incluso hace tres semanas con el director provincial y el delegado provincial presidencial en el sector de Pangal. Por lo tanto, es muy complejo para nosotros entender estos cambios”.

Para exigir explicaciones al Gobierno y a la autoridad del MOP es que, se está citando a todas las autoridades a una reunión en el sector Pangal Bajo, agregó José Jara.

“Hemos citado una reunión a las autoridades para el día martes a las 19:30 horas justamente acá en el sector porque nos preocupa justamente esta duplicidad de información, que no entendemos, de la cual no tenemos conocimiento y que finalmente pueda generar mayores daños de los que ya se ha provocado a los habitantes que han sido afectados justamente con este corte. Esperamos en más que las autoridades se presenten, están invitados los cinco parlamentarios, los consejeros de la provincia, el alcalde, los concejales y claramente el gobierno a través del delegado regional y el provincial para que frente a los vecinos se nos diga justamente qué es lo que está pasando, ser transparentes en la realidad de lo que se está viviendo. Porque no hay que olvidar que, en tres, cuatro semanas más ya empiezan las clases y los niños en el sector del Pangal van a tener que caminar bajo la lluvia que esta hoy día no es inclemente, para llegar hasta la pasarela donde tienen que atravesar y esperar locomoción para llegar mojado seguramente a sus lugares de estudio”.

La preocupación en que avance la instalación del puente mecano, radica en la necesidad de los vecinos del sector, las personas que presentan algún problema de salud o discapacidad, plantea el dirigente. “Estas cosas no pueden pasar, sin tener una información, sin estar coordinados con las autoridades para salvaguardar la seguridad y de los habitantes del sector, lo mismo pasa con los pacientes. Así que la noticia hoy día estaba en que tenemos una reunión justamente este día martes 4 de febrero con todas estas autoridades y esperamos tener respuestas que satisfagan y puedan comprometer un desarrollo concreto de lo que se está comprometido hasta el día de hoy por las autoridades en el sector Pangal”, concluyó el dirigente.